Снайперы ВС РФ рассказали «Известиям» о приметах на удачу

На передовой группа тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), как говорят, «выцеливает» боевиков в тепловизор. Только за последнюю неделю снайперская группа уничтожила более десяти украинских националистов под Угледаром. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 17 июля рассказал, как работают снайперы и о чем думают перед уходом на задание.

«Для снайперов главное — надежная маскировка и укрытия. Как правило, они используют тактику «выстрел из ниоткуда» — одна цель, один патрон. После того, как отработали по врагу, сразу уходят в укрытие. Диверсанты пытались прорвать нашу оборону на южнодонецком фронте, но встретили жестокий отпор — были наказаны за излишнюю самоуверенность», — рассказал журналист.

По словам заместителя командира группы с позывным Шеф, против российских снайперов со стороны противника тоже работают профессионалы, поэтому российским бойцам нужно поддерживать уровень профессионализма и не уступать никому.

«Думаю, страх есть тоже [у противника], потому что наша группа наводит шороху много на этом направлении, поражая за сутки достаточно много целей. Если взять результат в общем, то за неделю, суммарно, уничтожается до отделения живой силы противника», — сообщил он.

Шеф признался, что в профессии он давно, с 2012 года. А самыми запоминающимися назвал бои под Мариуполем, потому что надо было постоянно менять позиции, искать снайперов противника. Причем, в той ситуации именно противник сидел в укрытии и следил за российскими снайперами, которые в постоянном движении выискивали их.

«А еще тогда был момент: ночью сидели на позиции, наблюдали лесополосу в удалении 4 тыс. м, когда среди ночи по диагонали поехал пикап противника по открытому полю. А тяжелая винтовка одна была — это начало прошлого года. В общем, с корректировкой уничтожили пикап с четырьмя боевиками, с пятого выстрела он взорвался», — добавил Шеф.

О еще одном успешно выполненном задании рассказал командир подгруппы тяжелых снайперов морской пехоты ТОФ с позывным Кубик. Группе удалось ликвидировать тяжелого пулеметчика, который обстреливал населенный пункт, попадая в том числе по российским военным и раня их.

«То есть не могли наши спокойно работать, наблюдать. Нам сообщили — мы вышли на позицию и уничтожили цель. Уничтожили цель на 1,9 км. Хотя противник пытался нас обнаружить, поднимали птички (беспилотники. — Ред.). А поскольку у нас в группе есть средства радиоэлектронной борьбы, мы эти птички заглушили и ушли», — вспомнил Кубик.

По словам корреспондента, снайперы — люди суеверные. У каждого есть свои приметы: одни не бреются, другие пишут на патронах. Но есть два общих правила: не фотографироваться перед выходом и взять с собой ключ от дома, чтобы вернуться. У многих есть личные талисманы.

«Эта игрушечка — ее подарила моя племянница, ей пять лет, зовут Катя. Есть еще одна игрушка, подарила Маша — ей четыре годика. Они у меня как амулет. Было дело, шли на задачу, поднялась «птичка с яйцами» (БпЛА со снарядом. — Ред.), ну и вот, всё прошло хорошо», — рассказал снайпер с позывным Мейс, крепко сжимая в ладони маленького плюшевого зайца.

27 июня Минобороны показало, как снайперы Центрального военного округа (ЦВО) прикрывали действия группы специального назначения в ходе выполнения боевой задачи по захвату опорного пункта украинских боевиков на краснолиманском направлении. Выполнение задач снайпера требует отличной физической формы, быстрой ориентации на месте в районе выполнения задачи, способности оперативно принимать решения.

22 мая корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как группа тяжелых снайперов морской пехоты Тихоокеанского флота тренируется на полигоне, чтобы оставаться на высоте боевого мастерства. Военнослужащие рассказали, как это происходит и чем тяжелые снайперы отличаются от остальных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.