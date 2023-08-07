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ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара
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ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара

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Фото: РИА Новости
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Российские силы уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Огнем гаубичной артиллерии уничтожены пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара, скопление живой силы националистов в районе Углесборочной, минометный расчет восточнее Урожайного», — доложил он.

Также в районе села Новомихайловка был уничтожен пикап с украинскими боевиками. Помимо этого, российские силы уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки.

Кроме того, по словам начальника пресс-центра, барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена гаубица М777 западнее села Нескучное.

Расчетом зенитного ракетного комплекса «Тор» сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ «Лелека», добавил Чехов.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что Вооруженные сил (ВС) РФ противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром.

Кроме того, в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по объектам украинских войск на нескольких направлениях спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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