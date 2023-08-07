Российские бойцы нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ

Артиллерия и авиация ВС РФ наносят упреждающие удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях спецоперации. Об этом в понедельник, 7 августа, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Благодаря этому были уничтожены пикап с украинскими националистами в районе Новомихайловки, а также минометные расчеты и личный состав ВСУ в районе Никольского и Урожайного. Под Угледаром огнем из гаубиц удалось разбить место временной дислокации противника. Недалеко от Макаровки ВС РФ ликвидировали пункт управления вражеской беспилотной авиацией.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена гаубица М777 западнее Нескучного. Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного», — цитирует Чехова «Интерфакс».

Наконец, расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» успешно атаковал и вывели из строя украинский дрон «Лелека».

Днем ранее стало известно, что служащие ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ с помощью дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне спецоперации. Позиции неприятеля располагались в лесной местности. После попадания боеприпасов по цели произошел взрыв и появились черные клубы дыма. На кадрах зафиксировано уничтожение боевой машины пехоты (БМП) Bradley.

Тогда же начальник пресс-центра Восточной группировки Чехов рассказал, что беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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