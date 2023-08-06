Опубликованы кадры уничтожения «Ланцетами» бронетехники ВСУ

Военнослужащие ВС РФ уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО). «Известия» 6 августа публикуют кадры работы российских бойцов.

На кадрах видно, что позиции украинских войск находились в лесной местности. После попадания боеприпасов по цели произошел взрыв и появились черные клубы дыма. На кадрах зафиксировано уничтожение боевой машины пехоты (БМП) Bradley.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ВСУ на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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