Реклама
Прямой эфир
Мир
В Джидде представили альтернативный план по Украине
Мир
WSJ сообщила о провале санкций против российских бизнесменов
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП на перевале на Алтае
Мир
Более 30 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Пакистане
Общество
Восстановление поврежденного ударом ВСУ газопровода под Геническом займет до 1,5 дня
Мир
Работа ветки нефтепровода «Дружба» возобновится 8 августа
Мир
Мэр Тбилиси сообщил о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня
Армия
Пушилин наградил звездами Героя ДНР разгромивший колонну ВСУ экипаж танка
Спорт
На Играх стран СНГ в Белоруссии разыграют новый комплект медалей
Происшествия
В подмосковном Дмитрове загорелась фабрика по производству спорттоваров
Общество
Воскресенье стало самым жарким днем с начала лета в Москве
Мир
Маск анонсировал прямую трансляцию поединка с Цукербергом в соцсети X
Армия
В МО РФ сообщили об ударе по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях
Сюжет:

Опубликованы кадры уничтожения «Ланцетами» бронетехники ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие ВС РФ уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО). «Известия» 6 августа публикуют кадры работы российских бойцов.

На кадрах видно, что позиции украинских войск находились в лесной местности. После попадания боеприпасов по цели произошел взрыв и появились черные клубы дыма. На кадрах зафиксировано уничтожение боевой машины пехоты (БМП) Bradley.

«Противник локализуется и уничтожается»
На севере Артемовска украинские войска пытаются любой ценой окружить город, но их атаки останавливают российские бойцы-добровольцы

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ВСУ на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023