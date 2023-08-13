Очевидец рассказал подробности пожара в банном комплексе в Санкт-Петербурге

Банный комплекс в Санкт-Петербурге мог сгореть из-за группы людей, которые праздновали там свадьбу. Об этом в воскресенье, 13 августа, рассказал «Известиям» очевидец происшествия.

Владелец соседнего с баней участка Евгений Мажейка рассказал, что заметил пожар, после чего сразу вызвал МЧС.

«Когда приехали пожарные, помогали разматывать рукава с местными. Стояли, тушили. Удачно получилось, что заметили пожар и звонить начали. Люди, соседи кричали: «Помогите!» — рассказал Евгений. Он добавил, что сотрудники МЧС работали оперативно.

По его словам, пожар начался в здании, в котором располагалась баня. Там на момент возгорания группа людей отмечала какой-то праздник, возможно, свадьбу. Затем огонь перекинулся на другие дома. Мажейка уточнил, что были слышны взрывы, возможно, газовых баллонов.

О возгорании в банном комплексе в Санкт-Петербурге стало известно ранее в этот день. По данным телеканала «78», возгорание произошло в банном комплексе «Северная баня», расположенном в петербургском поселке Парголово.