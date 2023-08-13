В Санкт-Петербурге загорелся банный комплекс
В Санкт-Петербурге в субботу, 12 августа, в частном секторе загорелся банный комплекс на 600 кв. м. В распоряжении «Известий» появились кадры пожара.
По данным телеканала «78», горит банный комплекс «Северная Баня», расположенный в петербургском поселке Парголово.
«Хозяин бани недавно отметил 65-летие и уехал в Крым. А тут всё сгорело», — рассказала «Известиям» очевидица.
Информации о пострадавших или причине возгорания пока нет.
Ранее, 8 августа, в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга загорелся жилой пятиэтажный дом. Огонь оперативно потушили, пострадавших не было.