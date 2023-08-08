В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся жилой дом

В поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга загорелся жилой пятиэтажный дом. Об этом 8 августа сообщило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«В однокомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 16 кв. м происходило горение обстановки на балконе площадью 5 кв. м. В 9:19 пожар локализован», — сообщило ведомство в Telegram.

К ликвидации пожара привлекались 10 человек и две единицы техники.

Информация о пострадавших не поступала.

29 июля при возгорании в квартире многоэтажки на Яхтенной улице Санкт-Петербурга погибла женщина 1984 года рождения. В комнате площадью 15 кв. м горела обстановка на площади 2 кв. м.