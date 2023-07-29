В Приморском районе Санкт-Петербурга при пожаре в квартире погибла женщина

При возгорании в квартире многоэтажки на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга в ночь на 29 июля погибла женщина. Стал ли пожар причиной смерти — выясняют специалисты, рассказала корреспондент «Известий» Камилла Байчибаева.

«29 июля в 00:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Яхтенная ул., д. 35. В трехкомнатной квартире в комнате площадью 15 кв. м горела обстановка на площади 2 кв. м. В 01:35 пожар ликвидирован», — сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

По данным корреспондента «Известий», при пожаре погибла женщина 1984 года рождения. На месте происшествия проводится проверка и следственные действия для выяснения причины и обстоятельств смерти женщины.

20 июля в Приморском районе загорелась крыша жилого многоэтажного дома. По данным МЧС, площадь возгорания в 13-этажном доме составила 20 кв. м.