ВСУ выпустили 20 снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Донецк и Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Всего по городам выпустили 20 снарядов, сообщили 12 августа в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).



Как сообщает ведомство, обстрелы начались 11 августа в 21:05 по мск. Украинские боевики выпустили снаряды натовского калибра 155 мм. Некоторые из них были кассетного типа.



ВСУ вели огонь с позиций в населенных пунктах Новоселовка Первая, Карловка и Нетайлово, уточнили в представительстве ДНР в СЦКК.

Накануне ночью ВСУ девять раз обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. «Известия» показали кадры последствий обстрела города, на них видны изрешеченные осколками стены и заборы и посеченные окна.

Тогда же сообщалось, что в Донецке за сутки было зафиксировано 50 фактов ведения огня со стороны украинских боевиков. В результате обстрелов погиб один человек, еще один ранен, повреждены 22 жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.



ВСУ ежедневно наносят удары по территориям ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.