На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили разбор завалов

На месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде завершен разбор завалов. Об этом в пятницу, 11 августа, рассказали ТАСС в экстренных службах.

«Разбор завалов завершен, работы на месте продолжаются», — говорит источник.



Кроме того, сообщается, что было установлено местонахождение четырех человек. Судьба еще восьми человек остается неизвестной.

Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. На данный момент известно об одном погибшем и 80 пострадавших.

Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор, версию с атакой беспилотника исключили. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Директора «Пиро-Росс» задержали по факту взрыва в качестве подозреваемого.