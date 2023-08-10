Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Жителя Самарской области задержали за передачу Украине данных о военных эшелонах
Происшествия
Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Оренбургской области
Общество
Источник назвал причину пожара в многоэтажном доме в Красногорске
Мир
Польский вертолет потерял взрыватель от ракеты при патрулировании границы
Армия
Военный эксперт оценил планы повысить дальность стрельбы САУ «Мальва»
Мир
Источник рассказал об устных гарантиях Запада Турции по поводу экспорта зерна РФ
Здоровье
Четырнадцать человек продолжат лечение после взрыва в Сергиевом Посаде
Армия
Пушилин рассказал о росте количества используемых ВСУ кассетных боеприпасов
Общество
Техдиректор «Пиро-Росс» задержан по делу о взрыве в Сергиевом Посаде
Происшествия
Бизнесмена месяц удерживали взаперти и избивали из-за долга в Санкт-Петербурге
Армия
Пушилин рассказал об отступлении украинских боевиков из Урожайного
Мир
МИД РФ не посчитал создание Совета Украина – НАТО угрозой для страны
Происшествия
Трехлетний ребенок из Петербурга выжил после падения из окна

Техдиректор «Пиро-Росс» задержан по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Технический директор компании «Пиро-Росс» задержан в качестве подозреваемого после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом 10 августа сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

«К настоящему времени следователями проведены обыски в фирме «Пиро-Росс», на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», — сказала она журналистам.

Дело пиротехники: кто ответит за взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
ЧП случилось на складе производителя фейерверков, признанного банкротом и срывавшего поставки для Минобороны

Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что завод, на котором произошел взрыв, не имел отношения к оптике, как указывалось ранее, «на нем давно производят пиротехнику».

Число пострадавших от взрыва на данный момент составляет 52 человека, восемь находятся в стационаре. Судьба еще 12 человек остается неизвестной.

Также стало известно, что в Сергиевом Посаде в результате взрыва была повреждена котельная, из-за чего была прекращена подача горячей воды.

Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор, версию с атакой беспилотника исключили. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023