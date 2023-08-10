Техдиректор «Пиро-Росс» задержан по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Технический директор компании «Пиро-Росс» задержан в качестве подозреваемого после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом 10 августа сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

«К настоящему времени следователями проведены обыски в фирме «Пиро-Росс», на складе которой произошло возгорание. Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава. В качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс», — сказала она журналистам.

Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что завод, на котором произошел взрыв, не имел отношения к оптике, как указывалось ранее, «на нем давно производят пиротехнику».

Число пострадавших от взрыва на данный момент составляет 52 человека, восемь находятся в стационаре. Судьба еще 12 человек остается неизвестной.

Также стало известно, что в Сергиевом Посаде в результате взрыва была повреждена котельная, из-за чего была прекращена подача горячей воды.

Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор, версию с атакой беспилотника исключили. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.