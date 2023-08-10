Судьба 12 человек остается неизвестной в результате взрыва в Сергиевом Посаде

В результате взрыва в Сергиевом Посаде Московской области судьба 12 человек остается неизвестной. Об этом 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются», ― приводит агентство слова собеседника.

Ранее спасатели сообщали, что девять человек считаются пропавшими без вести.

Кроме того, стало известно, что взрыв ангара на «Пиро-Россе» повредил более 110 строений.

Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что завод, на котором произошел взрыв, не имел отношения к оптике, как указывалось ранее, «на нем давно производят пиротехнику».

Число пострадавших от взрыва на данный момент составляет 52 человека, восемь находятся в стационаре.

Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

Также стало известно, что в Сергиевом Посаде в результате взрыва повреждена котельная, из-за чего прекращена подача горячей воды.