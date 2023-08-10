В Москве на ВДНХ началась подготовка к международной выставке-форуму «Россия». Об этом 9 августа сообщил оператор выставки АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия».

На территории ВДНХ начали устанавливать временные павильоны. Их разместят у арки главного входа, на центральной и главной аллеях, Октябрьской площади, в северном сквере, а также около зоны цветочного партера.

«Среди павильонов, которые задействуют в работе выставки: центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», робостанция и другие», — говорится в сообщении.

В проведении выставки будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. кв. м.

В ходе выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. В рамках последней лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет.

Кроме того, в Дни регионов каждый субъект РФ презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и гастрономические особенности регионов.

Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года.

Указ об учреждении выставки был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 марта 2023 года.