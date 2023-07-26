Международная выставка-форум «Россия» стартует через 100 дней в Москве

В Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) ровно через 100 дней, 4 ноября, откроется Международная выставка-форум «Россия». Как отмечено в пресс-релизе мероприятия 26 июля, его участниками станут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны.

Указ об учреждении выставки, которая продлится до 12 апреля 2024 года, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 29 марта 2023 года.

Все 89 субъектов РФ будут представлены в павильоне № 75, а их стенды расскажут об уникальности, достижениях и возможностях каждого региона России. Среди них, например, Ульяновская область, которая планирует разместить на своей площадке кабину самолета и часть фюзеляжа самолета Ил-76 в натуральную величину. Республика Саха (Якутия) продемонстрирует интерактивный сканер с мамонтенком Юка. На экспозиции Иркутской области можно будет совершить полет на симуляторе новейшего российского лайнера МС-21 или побывать в батискафе «Мир».

На период проведения выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. В рамках последней лидеры отраслей экономики и главы регионов России представят самые значимые достижения последних лет.

Кроме того, в Дни регионов каждый субъект РФ презентует свои достижения в различных сферах, продемонстрирует выступления творческих коллективов и гастрономические особенности регионов.

Ранее, в июне, в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) проходил международный фестиваль народов Севера «Душа России». Зрители посетили выставки, мастер-классы, показы фильмов, увидели выступления фольклорных коллективов. На площадке также работало несколько фотовыставок, где можно было полюбоваться природными ландшафтами Камчатки, Курильских островов и Ямала.