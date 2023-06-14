Фестиваль народов Севера «Душа России» открылся в первый день ПМЭФ
Международный фестиваль народов Севера «Душа России» открылся на площадке киностудии «Ленфильм» в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), который проходит с 14 по 17 июня.
В первый день фестиваля зрителей ждут выставки, мастер-классы, показ фильмов и выступления фольклорных коллективов.
На площадке работает несколько фотовыставок, где можно полюбоваться природными ландшафтами Камчатки, Курильских островов и Ямала.
На мастер-классах можно приобщиться к ремеслам и традиционному искусству народов Севера. Всех желающих научат создавать подвески из рога оленя, браслеты из рыбьей кожи, традиционные куклы, а также разнообразные обереги и подвески. Все мастер-классы можно посетить до закрытия фестивального дня.
Вечером посетители могут побывать в традиционных жилищах северных народов. Так, свои двери откроют юрты — бурятская, калмыцкая и якутская — сыромятный шатер обских угров и чукотская яранга.
Одним из хедлайнеров первого дня фестиваля станет концерт группы коренных народов Сибири Otyken, смешивающей в своем творчестве фолк и современные мотивы. Песни исполняются на чулымском, хакасском, долганском и русском языках, а самих участников группы называют «Сибирскими аборигенами» — среди них есть чулымцы, куты, селькупы, хакасы и долганы.
В этом году фестиваль станет четвертым в рамках проекта «Душа России». Ранее аналогичные мероприятия состоялись на Восточном экономическом форуме в 2022 году, международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» и на фестивале кинодебютов «Дух огня».
Фестиваль входит в план председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор мероприятий — Фонд «Росконгресс». Помимо этого, арктическая повестка на ПМЭФ-2023 будет представлена событиями на стенде Минвостокразвития России «Арктика — территория диалога».