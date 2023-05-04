В рамках ПМЭФ-2023 пройдет фестиваль «Душа России»

Во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 14–17 июня на площадке киностудии «Ленфильм» пройдет «Душа России. Международный фестиваль народов Севера» и ЭКСПО креативных индустрий, посетителям которых представят достижения представителей креативных индустрий России с акцентом на региональные и этнические особенности. Дискуссионная и культурная программы фестиваля входят в план председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Оператор мероприятий — фонд «Росконгресс».

«Важные задачи фестиваля заключаются в продвижении и популяризации культурно-исторических ценностей, традиций и творческого наследия народов российского Севера как базы становления креативных индустрий — интенсивно развивающегося перспективного вектора экономики региона», — отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах Антон Кобяков.

Цели проекта «Душа России. Международный фестиваль народов Севера» — увеличение вклада креативных индустрий в российскую экономику и глобальное продвижение национальных ценностей, а также содействие развитию креативного сектора. Посетители фестиваля ознакомятся с работами мастеров стрит-арта, авторов аудиовизуальных перформансов, режиссеров этнического кино и представителей уникальных ремесел. Особое внимание будет уделено арктическим регионам России и коренным малочисленным народам Севера — их культуре, наследию и современному переосмыслению традиционных творческих индустрий северных этносов.

«Потенциал культурных индустрий и творческого предпринимательства сегодня в значительной степени определяет перспективы социально-экономических достижений регионов. Рассматриваем проект «Душа России» в качестве важной инициативы, которая не только поддерживает сохранение исторического наследия коренных народов Севера, но и содействует поступательному развитию экономики северных территорий средствами креативного сектора», — рассказал посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Русский Север с его уникальной природой, культурными наследием, самобытными традициями коренных народов, сильными духом людьми — настоящий клондайк для развития креативных индустрий. Уверен, что фестиваль станет ярким событием, которое позволит привлечь дополнительное внимание к Арктике, поможет северянам реализовать творческий потенциал, обменяться опытом, найти новых друзей и единомышленников», — подчеркнул министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Предстоящий фестиваль станет четвертым в рамках проекта «Душа России». Ранее аналогичные мероприятия состоялись на Восточном экономическом форуме в 2022 году, международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» и на фестивале кинодебютов «Дух огня».

Россия является председательствующей страной в Арктическом совете в 2021–2023 годы. Одним из основных приоритетов российской стороны является развитие человеческого капитала в регионе, включая коренные малочисленные народы Арктики. Россия уделяет особое внимание работе по поддержанию устойчивости и жизнеспособности народов Арктики, продвижению мер по их адаптации к изменению климата, повышению благосостояния, здоровья, образования и качества жизни людей, обеспечению поступательного социально-экономического развития во всем регионе. Российская сторона инициировала проекты по цифровизации культурного и языкового наследия коренных малочисленных народов Арктики, созданию международной арктической научной станции на безуглеродной энергии, обеспечению в сфере биобезопасности в Арктике. Кроме того, Россия готовит проектные предложения по тематике традиционной медицины коренных малочисленных народов и развития креативных индустрий в Арктике, прорабатывает инициативу создания цифровых музеев Арктики.