Генпрокуратура РФ признала нежелательной Conflict Intelligence Team

Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории страны деятельности иностранной неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в четверг, 10 августа.

До 2015 года группа называлась War in Ukraine. Ее создатель — гражданин РФ Руслан Карпук, который на данный момент скрывается за границей вместе с участниками «ФБК» (организация внесена в реестр НКО-иноагентов и признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ), которые являются резидентами иностранных государств и также проживают за рубежом.

По данным ведомства, журналисты данной организации занимаются сбором и публикацией недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Кроме того, в их материалах используются персональные данные российских военных для дискредитации. Также в своей работе журналисты взаимодействуют с организацией Bellingcat, которая тоже признана нежелательной в России.

3 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт организации Conflict Intelligence Team «за распространение недостоверной общественно значимой информации о ходе СВО».

Ранее, 28 июня, Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность издания «Новая газета Европа». Как сообщает ведомство, данная организация занимается деятельностью «по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам РФ».