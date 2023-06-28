Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Новой Газеты Европа»

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность издания «Новая газета Европа», сообщается на сайте ведомства 28 июня.

«Указанная организация осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам РФ», — говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что газета распространяет ложную информацию о ходе спецоперации на Украине и якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России.

Кроме того, издание публикует материалы экстремистских организаций.

Ранее, 19 июня, Генпрокуратура признала деятельность международной правозащитной группы «Агора» нежелательной на территории РФ. Ведомство объяснило это специализацией организации на оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, в том числе сторонникам признанных экстремистскими организаций.