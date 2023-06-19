Генпрокуратура признала нежелательной деятельность правозащитной группы «Агора»

Генпрокуратура России в понедельник, 19 июня, признала нежелательной в стране деятельность международной правозащитной группы «Агора», сообщается в Telegram-канале ГП.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Law Sofia Foundation (Фонд «Право-София», Международная правозащитная группа «Агора»), Болгария», — сказано в сообщении.

Деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. «Агора» специализируется на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод россиян, оказании помощи юристов оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, в том числе сторонников признанных экстремистскими организаций.

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования», — отмечено в публикации.

В марте 2023 года главу правозащитной организации Павла Чикова признали иноагентом.

В марте текущего года ГП признала нежелательной латвийскую организацию «Свободный университет». По данным прокуратуры, профессорско-преподавательским составом учебного заведения популяризируется деятельность организаций, признанных на территории Российской Федерации экстремистскими. В ведомстве подчеркнули, что «разработанная и используемая ими литература имеет ярко выраженный антироссийский характер».