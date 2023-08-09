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Цифровой рубль: какие нововведения ожидаются в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Уже в августе начнется тестирование цифрового рубля, который станет новой национальной валютой России. В чем отличие новой формы денег, где и когда ими можно будет пользоваться — в материале «Известий».

Чем цифровой рубль отличается от бумажных денег

Закон о цифровом рубле был подписан в конце июля. Его главное отличие от бумажных денежных средств — в виртуальной форме. Технически цифровой рубль представляет собой уникальный цифровой код, что делает его схожим с криптовалютами. Этот код будет храниться в электронном кошельке на специальной платформе Центробанка.

Однако у цифрового и бумажного рубля есть и общее. Как и банкноты, цифровые рубли будут иметь свою собственную маркировку. Это позволит отслеживать их перемещение.

Цифровые рубли будут действовать наравне с наличными и безналичными средствами. Какими из них расплачиваться, граждане смогут решать сами.

На сегодняшний день цифровые валюты также есть в Китае, Тунисе, Эквадоре. Разработки либо тестирования в этой области ведутся и в других странах мира.

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Какими преимуществами обладает цифровой рубль

Инновация должна сократить издержки при расчетах и помочь избежать стране последствий санкций. Помимо этого, как считает эксперт управляющей компании ООО «Бугров и партнеры» Эдуард Бугров, введение цифрового рубля позволит контролировать и профилактировать коррупционные явления в стране.

В беседе с «Известиями» аналитик отметил, что поскольку цифровым деньгам будет присвоен уникальный код, это позволит с легкостью отслеживать движение средств на счетах и препятствовать незаконному обогащению.

Еще одно преимущество — все трансакции станут более безопасными, так как платежи будут проходить по каналам ЦБ с криптографической защитой и только после подтверждения электронной подписью. Более того, цифровой рубль позволит удешевить часть межбанковских переводов, а значит, у банков появится возможность сокращать затраты и снижать ипотечные ставки.

Где можно будет расплачиваться цифровыми рублями

С цифровыми деньгами можно будет делать почти всё то же, что и с обычными, — расплачиваться, переводить, принимать платежи. На них также можно будет купить товары или доступную к покупке валюту по такому же курсу. Причем цифровые рубли можно будет свободно переводить в безналичные и обратно.

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Для их использования нужно будет завести электронный кошелек. Пользоваться цифровыми рублями россияне будут через мобильные приложения коммерческих банков и их интернет-банкинг. Главный плюс для рядового гражданина — отсутствие комиссий при переводе средств. При этом счет с цифровыми рублями может быть только один и только на платформе ЦБ.

В то же время в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад, получить кредит или кешбэк за покупки.

Когда можно будет пользоваться цифровым рублем

По словам первого заместителя председателя Центробанка Ольги Скоробогатовой, операции с цифровым рублем для физических и юридических лиц станут доступны 15 августа. Пока речь идет о пилотном периоде. В это время будут протестированы такие операции, как открытие кошельков и переводы в цифровых рублях, а также оплата ряда услуг.

В реализации новой формы валюты на начальном этапе примут участие около 30 торговых предприятий и 13 банков. В их число входят Росбанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, МТС-банк и КИВИ Банк.

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Одним из первых мест, где протестируют цифровой рубль, также станет московское метро. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на цифровые рубли можно будет приобрести карты с балансом билета «Кошелек» и сувенирные карты «Тройка». Расплачиваться за проезд такой валютой пока смогут только участники фокус-группы по тестированию виртуальных денег. Затем такая возможность появится у всех россиян и на всех других видах столичного транспорта.

Полностью же в оборот цифровые рубли войдут к 2025–2027 годам.

Что россияне думают о введении цифрового рубля

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 70% россиян уже осведомлены о введении цифрового рубля. В качестве его основных преимуществ респонденты указали прозрачность и безопасность денежных операций (22%), облегчение жизни пользователям (13%), экономический рост и прогресс (11%).

Кроме того, 8% назвали цифровой рубль хорошей альтернативой другим формам денег. Большее желание воспользоваться новой национальной валютой выразила молодежь.

Ранее «Известия» писали, что Центробанк утвердил логотип новой валюты.

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