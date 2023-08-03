ЦБ утвердил логотип цифрового рубля

Центральный Банк России утвердил логотип цифрового рубля. Об этом 3 августа говорится в сообщении на сайте регулятора.

Логотип одобрен советом директоров ЦБ.

«Он состоит из двух связанных между собой элементов — знака рубля и обрамляющей его окружности, которая с одной стороны повторяет форму традиционной монеты, а с другой перекликается с логотипом Банка России», — отметил регулятор.

Основными цветами логотипа стали кораллово-алый и белый.

Логотип интегрируют в банковские мобильные приложения, через них пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. В тот же день президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал «Известиям», что введение цифрового рубля поможет предпринимателям существенно экономить на эквайринговой комиссии, взимаемой банками.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, она будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Пользователи смогут выбирать, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

Выпускать денежное средство будет ЦБ.