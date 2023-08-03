Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили об учете в военном планировании размещения РСМД США в Японии
Экономика
ЦБ утвердил логотип цифрового рубля
Армия
На купянском направлении ВС РФ заняли более выгодные позиции
Общество
В России отменят требование о заполнении «ковидной» анкеты при въезде в страну
Общество
Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
На транспортных объектах Москвы начали раздавать воду из-за жары
Общество
Михалков рассказал о жертве Мирошниченко во имя таланта и энергии
Авто
В комитете ГД поддержали идею о штрафах за превышение средней скорости
Происшествия
Грузовик и легковушка упали с эстакады в Московской области
Авто
«Москвич» представил свой новый седан в цветах такси
Интернет и технологии
Проходжение новой игры Assassin’s Creed Jade слили в Сеть
Культура
«Барби» Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом от женщины-режиссера
Общество
Москвичей предупредили о ливнях и грозах в ближайшие часы

ЦБ утвердил логотип цифрового рубля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный Банк России утвердил логотип цифрового рубля. Об этом 3 августа говорится в сообщении на сайте регулятора.

Логотип одобрен советом директоров ЦБ.

«Он состоит из двух связанных между собой элементов — знака рубля и обрамляющей его окружности, которая с одной стороны повторяет форму традиционной монеты, а с другой перекликается с логотипом Банка России», — отметил регулятор.

Основными цветами логотипа стали кораллово-алый и белый.

Логотип интегрируют в банковские мобильные приложения, через них пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

Банковский вектор: на конгрессе ЦБ обсудили курсы и будущее цифрового рубля
Набиуллина назвала плавающую нацвалюту благом, а Греф высказался о «пещерном веке»

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. В тот же день президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал «Известиям», что введение цифрового рубля поможет предпринимателям существенно экономить на эквайринговой комиссии, взимаемой банками.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, она будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Пользователи смогут выбирать, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае.

Выпускать денежное средство будет ЦБ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023