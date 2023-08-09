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ЦБ начнет тестировать операции с цифровым рублем с 15 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России реальные операции с цифровым рублем для физических и юридических лиц начнутся 15 августа. Об этом сообщила первый зампред Центробанка (ЦБ) РФ Ольга Скоробогатова 9 августа.

«Пилот начнется 15 августа, буквально через несколько дней. Я должна сказать, что этот пилот будет, прежде всего, строиться по тестированию таких активных операций, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам (физическим и юридическим лицам), переводы в цифровых рубля между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях», — сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Как уточнила Скоробогатова, 13 банков уже прошли подготовительные мероприятия, технически подготовились и готовы участвовать в эксперименте. Во вторую очередь к тестированию присоединятся еще 16 финансовых организаций.

У клиентов таких банков будет возможность подать заявку для участия в тестировании цифрового рубля.

«Если вы являетесь клиентами этих банков, вы через какое-то время можете подать заявку и стать теми людьми, кто реально в «пилоте» сможет участвовать уже на следующих этапах, когда мы будем активно расширять не только перечень участников, но и перечень операций», — добавила первый зампред ЦБ.

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24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Он вступил в силу 1 августа.

Цифровой рубль — третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Предполагается, что он будет находиться в виде цифрового кода в электронном кошельке. Выпускать денежное средство будет ЦБ.

3 августа Центральный банк утвердил логотип новой валюты. Как отметил регулятор, он состоит из двух связанных между собой элементов — знака рубля и обрамляющей его окружности, которая с одной стороны повторяет форму традиционной монеты, а с другой перекликается с логотипом ЦБ.

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