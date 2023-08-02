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Эксперт рассказал о влияние цифрового рубля на профилактику коррупции

Эксперт Бугров: с цифровым рублем профилактировать коррупционные явления станет проще
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России ввели цифровой рубль в том числе для максимальной прозрачности движения средств, считает эксперт управляющей компании ООО «Бугров и Партнеры» Эдуард Бугров. Об этом он рассказал «Известиям» 2 августа.

«Контролировать и профилактировать коррупционные явления станет проще, поскольку цифровым деньгам будет присвоен уникальный код, который позволит с легкостью отслеживать движение средств на счетах», — объяснил он.

Как напомнил эксперт, завести себе виртуальный кошелек сможет любой россиянин через привычное банковское приложение. Конвертация — один к одному: один безналичный рубль можно перевести в один цифровой.

«Главный плюс для рядового гражданина — отсутствие комиссий при переводе средств. Сейчас у многих банков есть определенные лимиты на безналичные операции — всё, что свыше лимита, облагается комиссией. Часто комиссия снимается при переводе в другой банк — в случае с цифровым рублем эти операции для пользователей услуги будут бесплатными», — отметил Бугров.

Цифровая валюта будет храниться в ЦБ.

«При этом в цифре также можно делать вклады. Обычному гражданину больше не нужно волноваться, что его вклады пропадут, если банк обанкротится (сейчас, напомню, застрахованы депозиты в сумме до 1 400 тыс. рублей). Вклад в цифровом рубле хранится на платформе ЦБ и его сохранность гарантирована», — подчеркнул эксперт.

Однако, хотя закон о цифровом рубле вступил в силу 1 августа, пока это пилотный проект.

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24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. В тот же день президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал «Известиям», что введение цифрового рубля поможет предпринимателям существенно экономить на эквайринговой комиссии, взимаемой банками.

Цифровой рубль — третья форма валюты наравне с наличными и безналичными деньгам. Валюта будет находиться в виде цифрового кода в электронном кошельке. Выпускать денежное средство будет Центробанк РФ.

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