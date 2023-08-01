Эксперт рассказала о преимуществах цифрового рубля

Внедрение цифрового рубля предполагает определенные выгоды для физических лиц. Об этом во вторник, 1 августа, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Прежде всего она отметила, что новые деньги можно использовать для повседневных платежей, как банковские карты или наличные. Кроме того, есть возможность перевести цифровые рубли на карту, а после снять нужную сумму в банкомате.

При этом на фоне привычных платежных средств цифровые рубли имеют ряд преимуществ. Так, с их помощью граждане смогут осуществлять денежные переводы другим лицам без комиссий банка и вне зависимости от местонахождения, поскольку цифровой кошелек не будет привязан к конкретной коммерческой организации.

Также финансовые операции будут освобождены от влияния комиссий и программ лояльности (например, в форме бонусов или кешбэка).

Еще одним серьезным плюсом электронного кошелька является возможность офлайн-доступа. Так решится проблема для отдаленных населенных пунктов, где нельзя оплатить покупку с карты, поскольку POS-терминал не может работать без интернета.

Наконец, трансакции обещают стать более прозрачными и безопасными. Фактически цифровые рубли являются уникальным кодом на специальной платформе банка России. Все платежи проходят по каналам ЦБ РФ с криптографической защитой и только после подтверждения электронной подписью.

Впрочем, есть и минусы, отмечает Валишвили. Прежде всего, это ограниченный функционал. На данном этапе цифровой рубль — всего лишь средство платежа. Оформить вклад или кредит пока не получится, но учитывая, что проект долгосрочный, в будущем могут появиться новые варианты использования.

Подводя итоги, эксперт напомнила, что переход на расчеты в цифровых рублях не станет обязательным и повсеместным. Каждый сможет оценить все за и против и только после этого принять решение о целесообразности включения новой формы валюты в свои финансовые операции.

Ранее, 25 июля, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ, доктор экономических наук Николай Кузнецов обратил внимание на то, что цифровой рубль может значительно ускорить процесс обработки электронных платежей, а также снизить затраты на проведение трансакций.

Также экономист оценил устойчивость цифровой валюты в условиях санкций: заблокировать электронный кошелек не так просто, как карты Visa и Mastercard.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы, который вступает в силу 1 августа.

В тот же день президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал «Известиям», что введение новой валюты поможет предпринимателям существенно экономить на эквайринговой комиссии, взимаемой банками.