Экономист рассказал о преимуществах цифрового рубля

Цифровой рубль является новой формой российских денег, и его функционирование построено на самых передовых технологических принципах. Об этом исполняющий обязанности заведующего кафедрой статистики, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ, доктор экономических наук Николай Кузнецов рассказал во вторник, 25 июля.

Экономист отметил, что новая форма российской валюты будет выпускаться и регулироваться ЦБ РФ. Для того, чтобы зарегистрировать электронный кошелек, гражданин должен будет подтвердить свою личность.

«Цифровой рубль может значительно ускорить процесс обработки электронных платежей, а также снизить затраты на проведение транзакций. Он интересен как средство международных расчетов в условиях санкций. Заблокировать его не так-то просто, как карты Visa и MasterCard», —рассказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам Кузнецова, россияне смогут открыть электронный кошелек для цифрового рубля на платформе ЦБ через один из уполномоченных банков. Купить его можно будет простым переводом денег из банковского приложения на свой электронный кошелек, а продать — переводом обратно.

На начальном этапе в экосистему цифрового рубля будет включено 15 банков, однако вполне вероятно, что за короткое время почти все банки доработают свои приложения и станут поддерживать операции с цифровым рублем.

Кузнецов отметил, что цифровой рубль будет еще одной формой национальной валюты в дополнение к привычным наличным и безналичным деньгам. При этом цифровой рубль является исключительно средством расчетов, и он не предполагает накопления и кредитования.

«Да и перевести себе на электронный кошелек можно будет только 300 тыс. рублей в месяц. Осмелюсь предположить, что эти ограничения вызваны необходимостью оценки влияния цифрового рубля на финансовую систему страны и при положительном результате могут быть отменены», — рассказал эксперт.

Что касается безопасности, что экономист отметил преимущество цифрового рубля над обычным.

Полный контроль ЦБ за электронными кошельками и хранение транзакций в блокчейн может существенно осложнить жизни мошенникам.

Кузнецов отметил, что пока выплата пенсий цифровым рублем в России не планируется. Недостаточная цифровая грамотность населения — один из сильных тормозящих факторов.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы, передает RT.

Цифровой рубль станет третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Предполагается, что он будет находиться в виде цифрового кода в электронном кошельке.

Закон о правовом статусе цифрового рубля вступит в силу с 1 августа, сообщает телеканал «360».

В тот же день президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал «Известиям», что введение новой валюты поможет предпринимателям существенно экономить на эквайринговой комиссии, взимаемой банками.

11 июля директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко объяснил, что использование цифрового рубля как минимум в процессе государственных закупок и доведения средств до бюджетополучателей повысит прозрачность, скорость и эффективность таких операций.