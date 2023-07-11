Эксперт объяснил преимущества использования цифрового рубля в процессе госзакупок

Использование цифрового рубля, работающего на закрытом блокчейне, как минимум в процессе госзакупок и доведения средств до бюджетополучателей повисит прозрачность, скорость и эффективность таких операций, рассказал «Известиям» 11 июля директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

Он уточнил, что в компании поддерживают применение технологий распределенного реестра в государственных финансах.

«Использовать цифровые рубли в отмывании доходов при госфинансировании станет практически невозможно, поскольку все параметры сделок будут отображаться в системе в реальном времени», — объяснил эксперт.

По его мнению, Центробанк (ЦБ) как основной оператор платформы цифрового рубля таким образом сможет применять принципы смарт-контрактов для задания и исполнения параметров транзакций.

«Думаем, что российские банки также будут играть в этом процессе определенную роль. Какую — покажет время, но то, что бесшовность и эффективность сделок вырастет в госфинансировании от применения цифровых рублей, это однозначно», — заключил Огиенко.

Ранее в этот день Госдума на заседании приняла закон о внедрении цифрового рубля во втором и третьем чтениях. Цифровой рубль должен стать третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Предполагается, что он будет храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке регулятора.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил «Известиям», что в случае принятия закона в июле следующий этап пилота с этой валютой может заработать в августе, когда будут тестироваться операции с такими рублями.

В тот же день первый заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова в интервью Forbes рассказала, что россияне смогут платить цифровыми рублями уже к 2025–2027 годам. Ими можно будет оплачивать как покупки, так и услуги.