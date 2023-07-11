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Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Госдума на заседании во вторник, 11 июля, приняла закон о внедрении цифрового рубля во втором и третьем чтениях. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты Федерального собрания РФ под номером постановления «4351-8 ГД».

Благодаря ему вводятся такие понятия, как «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», а также «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет». Так, закон создает основу для внедрения валюты и осуществления безналичных расчетов с ее помощью.

Помимо этого, создается новый субъект национальной платежной системы (НПС) для цифрового рубля. Оператором выступит Центробанк (ЦБ) РФ, который будет регулировать и обеспечивать функционирование.

Инициатором законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

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6 июля первый заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова рассказала, что россияне смогут платить цифровыми рублями уже к 2025–2027 годам. Как она объяснила, для его использования нужно будет завести электронный кошелек.

В тот день Аксаков сообщил «Известиям», что если законопроект о цифровом рубле примут в июле, то в таком случае следующий этап может заработать в августе. Тогда будут тестировать операции с реальной третьей формой валюты.

Кроме того, еще в феврале министр финансов России Антон Силуанов назвал создание цифрового рубля перспективным проектом.

Цифровой рубль должен стать третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Предполагается, что он будет храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке регулятора.

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