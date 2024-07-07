Посол заявил о заинтересованности уругвайских бизнесменов в выходе на российский рынок
Почти в два раза понизился показатель товарооборота России и Уругвая с 2021 года.
«В 2021 году товарооборот составил $220 млн, в 2022-м он снизился до $180 млн, а в 2023-м — до менее чем $100 млн», — заявил в интервью «Известиям» посол Уругвая в РФ Даниэль Кастильо Гомес.
По словам дипломата, компании испытывают сложности с платежами и логистическими цепочками, тем не менее бизнес заинтересован выходить на российский рынок.
Посольство продолжает поддерживать экспортеров и пытается найти для них потенциальных партнеров в России. Посол выразил надежду на то, что в 2024 году падение остановится и начнется рост. Тем не менее потребуется некоторое время, чтобы достичь прошлых показателей.
Подробнее в эксклюзивном интервью «Известий»:
«В этом году падение товарооборота остановится и снова начнется рост»