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В МИД РФ указали на подтасовку фактов в заявлениях Борреля о зерновой сделке

Официальный представитель МИДа Захарова: Боррель в заявлениях о зерновой сделке и РФ подтасовывает факты
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Kira Hofmann
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Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в заявлениях о зерновой сделке и России «подтасовывает факты, выдвигая голословные аргументы». На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 9 августа.

Так она прокомментировала недавнюю статью Борреля, опубликованную рядом западных СМИ, в которой он, реагируя на непродление Россией «черноморской инициативы», заявляет об отсутствии негативного влияния санкций ЕС на глобальную продовольственную безопасность, а также настаивает на критически важной роли Украины в этом вопросе.

«Это дезинформация, фейк. <…> Боррель даже не утруждает себя сколько-нибудь серьезными обоснованиями своей позиции. Просто подтасовывает факты, выдвигая голословные, заведомо несостоятельные аргументы», — отметила Захарова.

Она указала на то, что заявления главы евродипломатии о том, что Россия якобы извлекла «значительную выгоду из второй части «пакетной сделки» — Меморандума о взаимопонимании с ООН, — которая так и не выполняется, предлагается просто принимать на веру.

«Мировая общественность должна призвать Борреля к ответственности за распространяемую ложь, ни одного факта он не привел, зато о многом умолчал», — заметила официальный представитель МИДа.

Так, по ее словам, Боррель ничего не сказал ни о проблеме недополученных нуждающимися странами из-за санкций ЕС удобрений из РФ и Белоруссии, ведущей к разрушительным последствиям для мировой продовольственной безопасности, ни о доле российской продукции на мировом аграрном рынке и числе стран мира, чьи потребности покрываются за счет поставок из России.

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Ранее, 4 августа, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса являются элементом развязанной против нее информационной войны. Как отметил Антонов, даже стороннему наблюдателю понятно, что именно РФ вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность, выступая надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции. Доли агроэкспорта России и Украины на мировых площадках отличаются в разы, напомнил он.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что обвинения Борреля в адрес РФ в том, что дешевое зерно делает страны зависимыми от Москвы, не соответствуют действительности. Он также подчеркнул, что Россия очень долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке. Однако те обязательства, которые были взяты по отношению к РФ, не выполнялись.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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