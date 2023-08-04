Антонов назвал обвинения РФ в продовольственном кризисе информационной войной

Посол РФ в США Анатолий Антонов 4 августа заявил, что попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса является элементом развязанной против нее информационной войны. Таким образом он отреагировал на антироссийские заявления высокопоставленных представителей Вашингтона по продовольственной безопасности, сделанные в преддверии дебатов высокого уровня в Совбезе ООН.

«Попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса и использование «продуктов питания в качестве оружия» являются известным элементом развязанной против нашей страны информационной войны», — приводит его слова посольство.

Как отметил Антонов, даже стороннему наблюдателю понятно, что именно РФ вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность, выступая надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции.

Накануне сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель в письме лидерам развивающихся стран и государствам G20 написал, что Россия предлагает ряду стран мира дешевое зерно, «чтобы создать новые зависимости, усугубляя экономическую уязвимость и глобальную продовольственную нестабильность». Дипломат призвал политиков выступить «четким и единым голосом», чтобы мотивировать Россию вернуться к зерновой сделке.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что обвинения Борреля в адрес РФ в том, что дешевое зерно делает страны зависимыми от Москвы, не соответствуют действительности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фарсом слова Борреля о поставках зерна.

2 августа Песков подчеркнул, что Москва очень долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке. Однако те обязательства, которые были взяты по отношению к России, не выполнялись.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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