В Кремле опровергли обвинения Борреля в адрес России по зерну

Обвинения главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля в адрес РФ в том, что дешевое зерно делает страны зависимыми от Москвы, не соответствуют действительности, заявил 3 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это совершенно не так, Россия была и остается надежным поставщиком», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Москва выполняет все взятые на себя обязательства, но могла бы делать больше, удовлетворяя спрос на мировом рынке. Однако этому мешают незаконные санкции, заключил Песков.

Ранее в четверг сообщалось, что Боррель в письме лидерам развивающихся стран и государствам G20 написал, что Россия предлагает ряду стран мира дешевое зерно, «чтобы создать новые зависимости, усугубляя экономическую уязвимость и глобальную продовольственную нестабильность». Дипломат призвал политиков выступить «четким и единым голосом», чтобы мотивировать Россию вернуться к зерновой сделке.

По словам Борреля, ЕС приложил все усилия, чтобы антироссийские санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран, уточняет «Газета.Ru».

Накануне Песков подчеркнул, что Москва очень долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке. Однако те обязательства, которые были взяты по отношению к России, не выполнялись.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.