Россия предлагает ряду стран мира дешевое зерно, «чтобы создать новые зависимости, усугубляя экономическую уязвимость и глобальную продовольственную нестабильность», говорится в письме главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, сообщило 3 июля агентство Reuters.

Письмо Борреля адресовано развивающимся странам и государствам G20. В нем он призывает выступить «четким и единым голосом», чтобы мотивировать Москву вернуться к зерновой сделке, позволяющей безопасный экспорт украинского зерна по Черному морю.

«Это циничная политика преднамеренного использования продуктов питания в качестве оружия для создания новых зависимостей путем усугубления экономической уязвимости и глобального отсутствия продовольственной безопасности», — добавил дипломат.

Боррель отметил, что ЕС приложил все усилия, чтобы антироссийские санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран, отмечает «Газета.Ru».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва очень долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке. Однако те обязательства, которые были взяты по отношению к России, не выполнялись.

Он отметил, что для возобновления зерновой сделки необходимо снять ограничения, такие как отключение от SWIFT Россельхозбанка.

1 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вашингтон несет ответственность за невыполнение российской части сделки. Так она прокомментировала слова представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая сообщила, что договоренность не работает после решения Москвы приостановить участие в черноморской инициативе.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.