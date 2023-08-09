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Политолог допустил в Польше непредсказуемые парламентские выборы

Политолог Аверьянов: Польшу ждут непредсказуемые парламентские выборы
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Фото: Global Look Press/Celestino Arce Lavin
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Правящая партия «Право и справедливость» в Польше сохранит свое влияние в стране, даже если проиграет на предстоящих в октябре парламентских выборах. Об этом 9 августа «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

Он отметил, что Польша является демократической страной и выборы там «совершенно непредсказуемые». По словам Аверьянова, партия «Право и справедливость» с одинаковой вероятностью может как сохранить власть, так и потерять ее.

«Но одно можно сказать определенно: политическое влияние этой партии сохранится как минимум до 2025 года, до новых выборов президента Польши. Президент Анджей Дуда — представитель партии «Право и справедливость», и по Конституции глава государства может накладывать вето на законы, принятые парламентом. Преодолеть вето парламенту будет крайне сложно», — сказал эксперт.

Аверьянов добавил, что даже если оппозиция победит на выборах, то ей будет непросто проводить свой политический курс, поскольку Дуда будет активно пользоваться правом вето.

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Накануне президент Польши Анджей Дуда назначил очередные парламентские выборы на 15 октября.

2 августа политолог Аверьянов в беседе с «Известиями» указал на то, что перед выборами в польский парламент антиукраинских заявлений в Польше будет становиться всё больше. По его словам, среди поляков растут антиукраинские настроения, из-за того что польское правительство распространило на украинских беженцев социальные гарантии, которыми пользуются местные жители.

Аверьянов отметил, что сейчас наибольший рост рейтинга фиксируется у партии «Конфедерация», которая использует антиукраинскую риторику. По его словам, правящая партия «Право и справедливость» остро нуждается в дополнительных голосах избирателей, и на примере «Конфедерации» она видит, что самый простой способ увеличить свою поддержку — прибегнуть к антиукраинской риторике.

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