Политолог допустил в Польше непредсказуемые парламентские выборы

Правящая партия «Право и справедливость» в Польше сохранит свое влияние в стране, даже если проиграет на предстоящих в октябре парламентских выборах. Об этом 9 августа «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

Он отметил, что Польша является демократической страной и выборы там «совершенно непредсказуемые». По словам Аверьянова, партия «Право и справедливость» с одинаковой вероятностью может как сохранить власть, так и потерять ее.

«Но одно можно сказать определенно: политическое влияние этой партии сохранится как минимум до 2025 года, до новых выборов президента Польши. Президент Анджей Дуда — представитель партии «Право и справедливость», и по Конституции глава государства может накладывать вето на законы, принятые парламентом. Преодолеть вето парламенту будет крайне сложно», — сказал эксперт.

Аверьянов добавил, что даже если оппозиция победит на выборах, то ей будет непросто проводить свой политический курс, поскольку Дуда будет активно пользоваться правом вето.

Накануне президент Польши Анджей Дуда назначил очередные парламентские выборы на 15 октября.

2 августа политолог Аверьянов в беседе с «Известиями» указал на то, что перед выборами в польский парламент антиукраинских заявлений в Польше будет становиться всё больше. По его словам, среди поляков растут антиукраинские настроения, из-за того что польское правительство распространило на украинских беженцев социальные гарантии, которыми пользуются местные жители.

Аверьянов отметил, что сейчас наибольший рост рейтинга фиксируется у партии «Конфедерация», которая использует антиукраинскую риторику. По его словам, правящая партия «Право и справедливость» остро нуждается в дополнительных голосах избирателей, и на примере «Конфедерации» она видит, что самый простой способ увеличить свою поддержку — прибегнуть к антиукраинской риторике.