Египет закупил у России 235 тыс. тонн пшеницы

Государственный закупщик зерна Египта — главное управление по снабжению сырьевыми товарами (GASC) заявило во вторник, 8 августа, о закупке 235 тыс. т российской пшеницы в рамках международного тендера, сообщает Reuters.

Закупка будет поступать частями. Первая составит 175 тыс. т для отгрузки с 15 по 30 сентября. Вторая — 60 тыс. т для отгрузки с 1 по 15 октября.

По словам посла РФ в Египте Георгия Борисенко в июне, Москва и Каир отработали систему доставки российской пшеницы в арабскую республику, которая происходит вне зависимости от западных санкций.

Если в предыдущие годы Египет традиционно покупал в России примерно 6 млн тонн пшеницы в год, то в этом сельскохозяйственном году показатель «может значительно превысить 8 млн тонн», напоминает ТАСС.

В июле советник египетского министра снабжения и внутренней торговли страны Нуамани Наср Нуамани заявил, что Египту незачем опасаться непродления зерновой сделки, так как последствия этого не затронут страну. Египет занимается диверсификацией источников импорта пшеницы и увеличением собственных запасов.

Год назад, в июне 2022 года, Египет на тендере, проведенном госагентством по закупкам продовольствия, закупил 175 тыс. т российской пшеницы. Это был первый тендер, предусматривающий поставки пшеницы в новом сезоне. Его цена составила $480 за тонну.