Египет закупил на тендере 175 тыс. т российской пшеницы

Египет на тендере, проведенном госагентством по закупкам продовольствия, закупил 175 тыс. т российской пшеницы. Российские экспортеры поставят три судовые партии на условиях C&F, передает телеканал «Известия». Это был первый тендер, предусматривающий поставки пшеницы в новом сезоне. Его цена составила $480 за тонну.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.