Коммерция на подъеме: почему растут продажи грузовиков и автобусов

Рынок коммерческих автомобилей показал рост в июле. Наибольшим спросом пользовались тяжелые грузовики, продажи которых удвоились в сравнении с прошлым годом. Несмотря на то что китайские производители замещают ушедшие марки, рост рынка тормозится дефицитом в некоторых сегментах, говорят эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Лучший результат

В июле рынок новых грузовиков вырос на 98% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — такие данные приводит агентство «Автостат», основываясь на количестве выданных ЭПТС. Результат 13 147 штук пока лучший с начала года. Первенство сохраняет КамАЗ, который занимает пятую часть рынка. Тем не менее в июле он показал рост всего на 4%. Российскому производителю грузовиков «дышат в затылок» китайские марки — Sitrak (2550 шт.), Shacman (2081 шт.), FAW (1608 шт.) и Howo (563 шт). Причем Shacman увеличил продажи вдвое, а FAW — в 3,5 раза.

Sitrak C7H Фото: ситрак-россия.рф

Самым популярным грузовиком стал Sitrak C7H, который по итогам июля был реализован в количестве 2549 единиц. Также в топ-5 вошли три китайских модели FAW CA3310 (923 шт.), Shacman SX3258 (640 шт.), Shacman SX3318 (579 шт.) и только один КамАЗ-65115 (510 шт.).

Сегмент тяжелых грузовиков рос практически каждый месяц с начала года и с января по июль достиг 75 868 единиц, что на 71% больше, чем в 2022-м.

Наполнили ГАЗом

Динамика рынка легких коммерческих автомобилей (LCV) не отличается стабильностью, отмечают в «Автостате». Объем продаж в январе–июле 2023 года 44 645 автомобилей, что на 0,8% меньше прошлогоднего результата. Июльские продажи продемонстрировали рост на 45% в сравнении с июлем 2022 года. За месяц было реализовано 6916 штук, причем 63% приходятся на продукцию Группы ГАЗ (4360 машин). Объем продаж автомобилей ГАЗ вырос в июле на 60%, УАЗ, в свою очередь, подрос на 29%, до 118 машин, на третьем месте еще один российский производитель — новичок Sollers c результатом 510 машин. Замыкает пятерку Lada (306 шт.) с оставшимися коммерческими моделями на базе «Гранты» и «Нивы» и Hyundai (194 шт.)

«Газель» Next Фото: azgaz

Наиболее востребованным стало семейство автомобилей «Газель» Next, продажи которого в июле достигли 2714 штук. Меньшей популярностью пользовались «Газели» прошлого семейства «Бизнес» — ГАЗ-3302 (591 шт.) и ГАЗ-2752 (423 шт.). В топ-5 популярных моделей также вошли УАЗ-3909 (479 шт.) и фургон Sollers Atlant (400 шт.).

Бюджетники для пассажиров

Продукция Группы ГАЗ играет ведущую роль и в сегменте автобусов и стала драйвером его роста в июле — плюс 22%, 1102 штук. Здесь более 40% продаж приходится на марку ПА3 — ее продажи достигли 465 единиц (+54% в сравнении с прошлым годом). На втором месте китайский бренд Yutong (248 шт.), на третьем — отечественные Volgabus (72 шт.) и «НефАЗ» (67 шт.) и белорусский «МАЗ» (43 шт.).

Среди самых востребованных моделей бюджетная линейка ПАЗ-3204 (195 шт.), полноприводный 3206 (112 шт.) и работающий на газовом топливе 3205 (95 шт.). В пятерку вошли китайский автобус пригородного класса Yutong ZK6938HB9 (83 шт.) и городской Volgabus 4298 (72 шт.).

ПАЗ-3204 Фото: commons.wikimedia.org

Сегмент автобусов неплохо растет с начала года, за семь месяцев продажи достигли 9639 единиц, что на 34% больше, чем в январе–июле 2022 года.

Рост рынка коммерческих автомобилей эксперты в первую очередь объясняют низкой базой — падение продаж в прошлом году было существенным из-за антироссийских санкций и ухода из России ряда производителей. Ушедших активно замещают китайские бренды.

Заменили не всех

Уже в первые месяцы 2023 года, по данным маркетингового агентства НАПИ, доля китайских производителей тяжелых грузовиков превысила 53,4%. В сегменте самосвалов доля «китайцев» достигла 80%, в сегменте седельных тягачей — 64%. Легкие коммерческие автомобили и автобусы пока преимущественно российские, доля машин из КНР в этих классах скромная.

В сегменте LCV сложился серьезный дефицит машин — заменить развозные фургоны-«каблучки» пока нечем. Ввозить эти бюджетные модели параллельным импортом невыгодно, считает автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Даже некогда сверхопопулярную модель Lada Largus АвтоВАЗ выпускать не может из-за сложностей с комплектующими. Производство машины должны были возобновить осенью, но теперь ограничатся небольшой партией электромобилей на ее базе. На днях Волжский автозавод сообщил о переносе выпуска «Ларгуса» на новую площадку в Ижевск, который обещают завершить во II квартале следующего года.

Независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев сомневается, что АвтоВАЗ возобновит выпуск Lada Largus в «классическом понимании».

— АвтоВАЗ, скорее всего, представит какую-то грузопассажирскую «Весту», которую и назовут «Ларгус». С перегородкой, более высокой крышей и увеличением грузового объема хотя бы до двух кубов, — отметил эксперт.

Утильсбор и госпрограммы

Рост июльских продаж связан с ожиданием роста цен из-за изменений ставок утилизационного сбора, считает Игорь Моржаретто.

— Все понимают, что грядет подорожание, и у дилеров еще есть машины по старым ценам. Никто не хочет переплачивать, — отметил он.

Напомним, что с 1 августа повышен размер утилизационного сбора на автомобили, в том числе легкие коммерческие, грузовые и автобусы. На модели LCV ставки увеличиваются в 2,5–3,4 раза, на тяжелые грузовики — в 1,7 раза, на автобусы — в 2,2–4,8 раза, а на электробусы — в 8,7 раза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что касается автобусов, то рост продаж здесь обусловлен госпрограммами обновления региональных парков, уверен Моржаретто.

— В этом году были выделены большие деньги на обновление парка, вот регионы и бросились скупать автобусы. Тем более что на следующее полугодие эту программу урезали, — отмечает эксперт.

Увеличение продаж связано в том числе с действием постановления правительства РФ № 525 по поддержке субъектов РФ в виде бюджетных кредитов на срок до 15 лет с процентной ставкой 3% годовых, рассказал источник на рынке коммерческого транспорта. Государственные программы льготного кредитования и другие меры господдержки позволяют пассажироперевозчикам заниматься обновлением автопарка, минимизируя затраты и не создавая рисков для стабильности бизнеса.

Покрасочный цех Павловского автобусного завода Фото: РИА Новости/Олег Золото

— Продукция Павловского автобусного завода является наиболее востребованной на рынке пассажирских перевозок. Современный модельный ряд завода включает автобусы малого и среднего классов для городских, пригородных и междугородных поездок, работающие на различных видах топлива (бензин, дизель, газ). Флагманским продуктом является семейство «Вектор NEXT», подтвердившее свои высокие потребительские качества и надежность на маршрутах со сложным рельефом и в самых суровых климатических зонах, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ПАЗа.

Циклопические темпы

Сергей Бургазлиев признает, что фактор повышения утильсбора сыграл свою роль в июльских продажах.

— В целом у нас рынок и до июля прирастал циклопическими темпами, потому что был очень большой провал в прошлом году. Это фактор отложенного спроса, и в следующем году такого масштабного прироста, конечно, не будет. В этом году рынок грузовиков точно перевалит за 100 тыс. штук, — считает Бургазлиев.