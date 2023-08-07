Выпуск Lada Largus могут перенести на конвейер в Ижевске

Производство универсала повышенной вместительности (MPV) Lada Largus могут перенести на завод «Lada Ижевск». Соответствующий проект сейчас рассматривают на АвтоВАЗе. Об этом сообщает 7 августа инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

«АвтоВАЗ разработал проект перевода выпуска Lada Largus на завод «Lada Ижевск». Процесс переноса оборудования и освоения производства этой модели на новом месте рассчитан на девять месяцев. Реализация проекта может стартовать уже в сентябре нынешнего года. При выполнении этих сроков начало сборки Lada Largus на заводе «Lada Ижевск» ожидается во II квартале 2024 года», ― сообщили инсайдеры.

«Нетипичный АвтоВАЗ» отмечает, что причиной переноса производства универсала Largus стали планы Волжского автозавода увеличить вдвое выпуск Lada Vesta NG в Тольятти, из-за чего АвтоВАЗу понадобится больше производственных мощностей.

Ранее, 27 июля, стало известно, что АвтоВАЗ намеревается продолжить развитие платформы Lada Vesta после 2025 года. Волжский автозавод планирует в это время представить новую модель на базе успешно продаваемого в последние без малого восемь лет семейства.

Вероятно, первой новой моделью на платформе Vesta станет минивэн, который должен заменить испытывающий проблемы с локализацией универсал повышенной вместительности (MPV) Lada Largus. Тем не менее разработка новинки находится на ранней стадии.