АвтоВАЗ продолжит развивать платформу Lada Vesta после 2025 года

Российский производитель АвтоВАЗ намеревается продолжить развитие платформы Lada Vesta после 2025 года. Волжский автозавод планирует в это время представить новую модель на базе успешно продающегося последние без малого восемь лет семейства. Об этом сообщают «Ведомости».

Вероятно, первой новой моделью на платформе Vesta станет минивэн, который должен заменить испытывающий проблемы с локализацией универсал повышенной вместительности (MPV) Lada Largus. Тем не менее разработка новинки находится на ранней стадии.

Продажи обновленной Lada Vesta начались 9 июня. Цена на новинку начинается от 1 239 900 рублей.

В стартовой комплектации покупатель может выбрать 90- или 106-сильный двигатель в тандеме с пятиступенчатой механической коробкой передач. Экстерьер модели отличается новым дизайном радиаторной решетки, новой полностью светодиодной оптикой и более рельефным дизайном бамперов.