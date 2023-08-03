В водное слово: в России будут развивать речной пассажирский транспорт

В России появится сеть пассажирских перевозок по внутренним водным путям. Такое поручение дал президент Владимир Путин правительству. Окончательно создать такую сеть маршрутов должны до 2035 года, но проработать основные вопросы ответственным министерствам предстоит к декабрю 2023-го. Между тем пассажирский транспорт уже возвращается на водные пути в городах и регионах страны: в Москве появились электросуда, на воду снова вышли «Метеоры», которые связывают разные города Поволжья. Какой потенциал у речного пассажирского транспорта — в материале «Известий».

В чем суть поручения

Поручение опубликовано на сайте Кремля. «Правительству Российской Федерации при участии высших должностных лиц заинтересованных субъектов РФ разработать маршрутную сеть пассажирских перевозок по внутренним водным путям Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации на период до 2035 года, определив основные пункты для посадки (высадки) пассажиров, ежегодные объемы таких перевозок, необходимое количество и типы судов », — говорится в тексте поручения.

Срок исполнения поручения — до 1 декабря 2023 года. Средства на развитие водных маршрутов пойдут в том числе из Фонда национального благосостояния — за его счет профинансируют программы льготного лизинга гражданских водных судов.

Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

Единая глубоководная система европейской части России, по которой проложат маршруты, — это система внутренних водных путей общей протяженностью 6,5 тыс. км. Она соединяет Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское моря, Онежское и Ладожское озера, реки Волгу, Москву, Каму, Дон.

Поручения даны после совещания по вопросам развития речного судоходства, которое провел в июне президент Владимир Путин в Москве после запуска регулярных рейсов речного транспорта в столице. Напомним, с 20 июня в Москве курсируют по реке электрические суда отечественного производства — не прогулочные, а именно в качестве общественного транспорта. Открыт пока один маршрут «Киевский» – «Сердце столицы» (ЖК в Шелепихе). Стоимость такого транспорта — 150 рублей, по выходным — 300 рублей.

Президент на совещании подчеркнул, что это сложные и дорогостоящие проекты, реализация потребует государственно-частного партнерства и обновления речного флота. Уже есть перспективный план строительства около 1 тыс. гражданских судов до 2035 года, но программу Владимир Путин предложил расширить — и по количеству судов, и по объему финансирования.

Каким был речной транспорт раньше

В Москве пика популярности речные суда достигли в предвоенные 1937–1941 годы, когда за сезон перевозилось до 5 млн человек . Они соединяли, в частности, Дорогомиловский мост с Заводом имени Лихачева (тогда — завод АМО). Регулярные речные маршруты в Москве перестали работать в 1991 году , но в 2018 году этим вопросом снова занялись.

Фото: соцсети Речной трамвай, 1937 год

По крупным рекам между городами в Советском Союзе курсировали суда на подводных крыльях «Ракета», потом — «Метеоры» . Эти речные теплоходы работали на Неве, Волге, Днепре, на реках в Сибири. Скорость до 66 км/ч позволяла довольно быстро доставлять пассажиров между городами. В 1990-е многие суда продали за рубеж, остальные списали в утиль. В итоге в современной России они стали экскурсионной экзотикой: например, остались популярны «Метеоры» в Санкт-Петербурге, на которых можно добраться до Кронштадта и Петергофа.

Доцент кафедры экономики городского хозяйства и сферы обслуживания Московского университета им. С.Ю. Витте Кирилл Парфенов отмечает, что в советские годы сеть регулярных речных маршрутов вообще была довольно развита — были, например, суда «Заря», для которых не нужны были пристани и дебаркадеры.

— Эти кораблики, получившие название речных автобусов, трудились на Волге, Северной Двине, Волхове и десятках других рек, — рассказал он «Известиям». — Восстановление таких маршрутов — насущная необходимость для многих населенных пунктов, обреченных из-за сложностей транспортного сообщения. Экономическую эффективность нужно внимательно смотреть, но социальная значимость маршрутов сомнений не вызывает.

Замдиректора Центра экономических исследований инфраструктурных отраслей Института экономики естественных монополий (ИЭЕМ) РАНХиГС Дмитрий Агафонов приводит данные Росстата за 2022 год, согласно которым объемы перевозок пассажиров по внутренним водным путям в 2022 году составили 9 млн человек. В общем объеме национального транспортного баланса речные пассажирские перевозки занимают менее 0,1%. За последние 20 лет объем перевезенных пассажиров сократился на 20 млн человек, или более чем в два раза .

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Дмитрий Агафонов отмечает, что к снижению объема пассажирских перевозок привели высокий износ инфраструктуры и флота, ухудшение качества водных путей, «автомобилизация» населения. Есть проблемы с интеграцией речного транспорта в маршрутную сеть.

— В крупных городах в основном маршруты смежных видов транспорта дублируются, почти нет маршрутов, связывающих по реке отдаленные районы, особенно с активным строительством нового жилья, испытывающим дефицит сухопутного транспорта, — также указывает проректор РУТ (МИИТ) Сергей Соколов. — Эффективность нужно достигать грамотным разведением транспортных потоков.

Где речной транспорт развит

Однако спрос и удачные примеры всё же есть, причем не только в Москве. Возрождается производство: так, в 2019 году в ЦКБ по СПК им. Р. Алексеева в Нижнем Новгороде запустили проект «Метеор 120Р», а в Зеленодольске (Татарстан) — проект «Метеор-2020».

Появились и новые маршруты: в Нижегородской области достаточно успешно функционируют регулярные пассажирские рейсы в Городец, Бор, Балахну и Чебоксары на суднах на воздушной подушке «Валдай 45Р» . Судя по сухим цифрам, это не всегда рентабельно: например, в Чебоксары на автобусе ехать 3–4 часа, стоит это 550–950 рублей; на «Валдае» «лететь» 4 часа 30 минут и за 1,5 тыс. рублей. Однако пассажиры, судя по всему, готовы выбирать комфорт речной поездки: например, на 12 августа раскуплены все билеты.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев

В Татарстане возродили рейсы на «Метеорах». Тут маршрутов немного, но они точно удобны: на речном транспорте из Казани до Булгара плыть 2 часа 20 минут, и стоит это 397 рублей, а на автобусе ехать почти 4 часа за 500 и более рублей.

Сергей Соколов замечает, что рост пассажирских перевозок всё же наблюдается — на 5,3% относительно предыдущего года. Он приводит в пример опыт Ханты-Мансийского автономного округа, где суда «Валдай 45Р» работают между Ханты-Мансийском, Сургутом и Нялинским.

— Преимущества водного транспорта, во-первых, в том, что его маршруты дополняют общегородские там, где нет конкуренции: переправы, где нет мостов, участки рек, озер и водохранилищ, где нет других дорог и магистралей и т.д. , — сказал Соколов «Известиям». — Во-вторых, важен эстетический аспект, в-третьих, это самый экологичный транспорт; в-четвертых, есть возможность снижения нагрузки на дорожную сеть.

Руководитель градостроительного бюро Master's Plan Юлия Зубарик отмечает, что, хотя в современной России водный транспорт почти исчез из городов, Москва показала, что это всё еще актуально.

— Основная функция запущенного в Москве проекта — сетевая, то есть маршрут связывает районы: несмотря на то что река — неотъемлемая и важная часть города, она выступает барьером при перемещении и разрывает городскую ткань, — сказала собеседница «Известий». — Речной транспорт создает в городе дополнительные связи, которые сейчас отсутствуют. Остается и развлекательная функция, так как маршрут позволяет увидеть городские достопримечательности с ракурсов, недоступных при движении пешком. Также повышается имидж — не только города в целом, но и отдельных районов. Даже был изобретен термин Ferry-Oriented Development (FOD, судно-ориентированное развитие).

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев

Эксперт замечает, что водный транспорт в редких случаях является важной частью транспортной системы, в основном выполняет развлекательную функцию. Успешным проектом она называет речную сеть CityCat в австралийском Брисбене, где маршруты выстраивались на основе доступности существующей инфраструктуры, владения земельными участками, топографии, плотности населения, альтернативных видов транспорта.

Замдиректора центра экономики инфраструктурных отраслей ЦСР Лариса Морозова отмечает, что шесть транспортных маршрутов водного транспорта действуют в Лондоне, где многие крупные станции железной дороги находятся в нескольких минутах ходьбы от причалов речного автобуса.

— Развитый водный транспорт присутствует в Бостоне, Нью-Йорке и Сиднее, — рассказала она. — Но они существенно отличаются от европейских городов: имеют островную или портовую планировочную структуру, что обеспечивает возможность организовать маршруты водного транспорта более свободно, не испытывая ограничений в виде русла реки.

Что поможет возродить речной транспорт

Резидент экспертного клуба ЦСР, заместитель генерального директора компании MLP Глеб Белавин отмечает, что государство должно создать условия для прихода в эту сферу частных компаний и ГЧП. Зампред Общественного совета при Минтрансе России, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов указывает на необходимость формирования комплексной программы для обустройства причальных стенок, проведения дноуглубительных работ. Также важно учесть задачи регионов с учетом климатических особенностей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В регионах возможно применение механизмов государственного субсидирования, как в случае с пригородным железнодорожным сообщением, где существуют механизмы льготного тарифа на транспортную инфраструктуру для региональных перевозчиков , — говорит Дмитрий Агафонов.

Все эксперты подчеркивают необходимость комплексного подхода к вопросу развития речного транспорта. Вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди в пример приводит экспертный проект в Петербурге, который не был воплощен в жизнь, но демонстрирует интеграцию инфраструктуры железной дороги, метрополитена и реки: при условии строительства нового терминала Московского вокзала для высокоскоростной магистрали можно было бы объединить этот транспортный узел с Витебским вокзалом по Обводному каналу.

— Хороших эффектов было бы много: сокращение времени в пути, оживление набережной Обводного канала и Витебского вокзала и т.д. Это яркий пример, когда можно не просто соединить две точки, а провести ревитализацию определенной части города, которая никак сейчас не используется, — рассказала она «Известиям».

Ведущий эксперт Центра транспортного моделирования Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов подчеркивает, что важна именно совокупность мероприятий по улучшению инфраструктуры, в том числе рекреационной, не относящейся непосредственно к речному транспорту. В той же Москве, говорит он, не просто запустили маршруты: отремонтированы набережные, созданы причалы, разработаны суда.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы

— Это лишь отчасти транспортная история, — говорит он. — Да, удобно доехать от «Сердца столицы» до Киевского вокзала на речном транспорте, но это всё равно в первую очередь ориентация на комфорт. Я не думаю, что там будет много пассажиров, но спрос дополнится за счет туристов.

Андрей Борисов полагает, что речная транспортная пассажирская сеть не станет такой же полноценной, как железнодорожная или автомобильная. Однако в совокупности с рядом других мероприятий это действительно позволит вновь вернуть популярность водного транспорта.