Новые водные: Путин призвал углубить реки для движения судов

Российские реки должны быть достаточными по глубине для движения судов, особенно на самых популярных маршрутах, заявил Владимир Путин на совещании по развитию речного судоходства 20 июня. На встрече обсуждались потребности речного флота, замещение импорта и способы улучшить навигацию в направлении Азово-Черноморского бассейна. Президент поручил определить приоритетные судоходные пути в стране, чтобы рассчитать финансирование. В этот же день президент дал старт первому маршруту речного электротранспорта на Москве-реке .

В добрый путь

До совещания Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. «В добрый час!» — сказал президент на торжественной церемонии. Этот путь связал Киевский вокзал с причалом «Сердце столицы» в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной . Его длина составляет 6,5 км.

Второй регулярный маршрут Автозаводский мост – Печатники длиной 13 км планируется открыть в IV квартале 2023 года . Для обслуживания пассажиров на Москве-реке разместят 23 плавучих причала.

Запуск первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке с причала «Киевский» Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

Как сообщил Сергей Собянин, в ближайшие годы планируется открыть еще три маршрута . Таким образом, практически вся акватория Москвы-реки во всех границах города будет так или иначе охвачена пассажирским движением.

Кроме того, мэр столицы рассказал о проделанной работе: за последние годы в Москве благоустроили 65 км набережных. Однако в ближайшие годы предстоит обновить примерно столько же . Также в городе планируется создать верфь, которая будет обеспечивать судами не только Москву-реку, но и другие маршруты.

В глубину и ширину

Уже на совещании обсуждалось развитие речного судоходства всей страны. Президент обратил внимание на проблемы , которые мешают расширить маршруты перевозки пассажиров и увеличить объем транспортировки грузов.

— Системный вопрос — это содержание внутренних водных путей и строительство судоходных гидротехнических сооружений , — сказал Владимир Путин. — Одна из острых проблем здесь — наличие лимитирующих участков, узких мест, которые ограничивают навигацию и снижают пропускную способность водных путей. Поэтому, безусловно, важно обеспечить гарантированные глубины для движения судов , прежде всего по самым востребованным маршрутам.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию воднотранспортной системы и строительства речных судов Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— С этой целью Минтрансом России ведется реконструкция судоходных шлюзов: Городецкий гидроузел на реке Волга в районе Нижнего Новгорода, строительство Багаевского гидроузла на реке Дон, — ответил министр транспорта Виталий Савельев.

Еще один вопрос, который предстоит решить, — увеличение количества кораблей .

— На внутренних водных путях эксплуатируются 12,7 тыс. судов, в том числе 1,289 тыс. пассажирских и более 10 тыс. грузовых судов, включая буксиры, а также более 1 тыс. нетранспортных судов, — сообщил Виталий Савельев.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по развитию воднотранспортной системы и строительства речных судов Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Он добавил, что ежегодно списывалось около 150 судов, потребность в строительстве нового флота до 2035 года оценивается более чем в 500 единиц.

— По всем обозначенным типам сформированы планы строительства до 2035 года. Они предполагают передачу эксплуатантам 525 речных судов и класса «река-море», что отвечает перспективной потребности Минтранса , — заверил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

При этом зампред правительства заметил, что почти половина из этих судов будет построена по программе льготного лизинга с использованием средств ФНБ.

Заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время совещания по развитию воднотранспортной системы и строительства речных судов Фото: РИА Новости/Егор Алеев

На совещании также уделялось внимание работе в условиях санкций. Денис Мантуров сообщил, что серийный выпуск 64 новых видов импортозамещенного судового оборудования начнется в 2025 году . По его словам, необходимо обеспечить ценовую конкуренцию с поставщиками из других стран. Он предупредил, что иностранные компании зачастую демпингуют, то есть продают по заниженным ценам, чтобы занять рынок. Чтобы помочь отечественным производителям, требуется проработать отдельную меру поддержки , связанную с предоставлением скидок «по наиболее критическим узлам и агрегатам», заметил Денис Мантуров.

Круглогодичная навигация

На встрече обсуждалось также развитие уже существующих маршрутов. По данным главы Минтранса, власти планируют обеспечить почти круглогодичную навигацию в Азово-Черноморском бассейне . Это позволит увеличить пропускную способность на 1,6 млн т. Для этого нужно обновить 19 судоходных гидротехнических сооружений и построить четыре дизельных ледокола.

— Дополнительной мерой по увеличению пропускной способности в Азово-Черноморском направлении является продление навигационного периода до 11 месяцев. Для определения стоимости и перечня мероприятий, необходимых для обеспечения навигации в зимний период, проведена научно-исследовательская работа, которая показала экономическую целесообразность проекта, — заявил Виталий Савельев.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Северного речного вокзала в Москве Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, рассказал о маршруте от Рыбинска до Астрахани .

— Мы уже посчитали возможную модель, что необходимо для организации перевозок судами на подводных крыльях от Рыбинска до Астрахани, то есть по всей акватории. Для этого, по нашим подсчетам, требуется как минимум 76 судов, включая 51 «Валдай» и 25 «Метеоров». И такой флот обеспечит перевозку более 1,5 млн пассажиров ежегодно , — сказал глава региона.

Владимир Путин поручил правительству с местными властями определить приоритетные для судоходства участки, чтобы с 2026 года предусмотреть в полном объеме необходимое финансирование. Иначе сложные участки «станут еще более проблемными».

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов в беседе с «Известиями» призвал активнее вкладываться в развитие туристических маршрутов, помогая регионам, которым зачастую не хватает средств.

Президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и директор Северного речного вокзала Максим Лисов на выставке «Москва-река. Московское золотое кольцо» в Музее транспорта Москвы на Северном речном вокзале перед совещанием по развитию внутреннего водного транспорта Фото: ТАСС/Егор Алеев

— У нас есть прекрасная река Волга, которая проходит через много субъектов. По ней уже ходят корабли, но нам нужные новые. Кроме того, в частности, с поддержкой федерального бюджета можно просубсидировать новые региональные маршруты. Это касается и Волги, и других больших рек, — заметил сенатор.