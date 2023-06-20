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Путин дал старт запуску первого маршрута речных электросудов в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин во вторник, 20 июня, дал старт запуску первого регулярного маршрута речных электрических речных трамвайчиков в Москве.

Во вторник глава государства посетил Северный речной вокзал, где вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в церемонии запуска первого столичного электрического судна.

«В добрый час, в добрый путь», — сказал президент и дал добро на запуск по видеосвязи, после чего первый электрический трамвайчик начал движение по Москве-реке с причала от Киевского вокзала.

Также Собянин выразил благодарность президенту за поддержку подобных проектов, в том числе инициативы по запуску пассажирского водного транспорта в Москве.

По словам капитана электросудна Максима Бунина, участвовавшего в церемонии, данный транспорт является самым современным в мире регулярным речным судном с полностью электрическим ходом.

Ожидается, что позднее президент проведет совещание о развитии внутренних речных ресурсов с участием членов кабмина, губернаторов и представителей бизнеса.

Также сообщается, что речной маршрут свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной, а его длина составит более 6,5 км.

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Ранее, 22 мая, Собянин сообщил, что работы по благоустройству Южного речного вокзала в столице планируется завершить к сентябрю 2023 года. Сам вокзал был открыт после реконструкции в апреле, а к началу навигации на Москве-реке привели в порядок часть набережной и пространство перед зданием вокзала.

18 февраля, мэр Москвы сообщил, что за прошлый год восстановленный Северный речной вокзал принял более 2,6 млн гостей. Этот успех вдохновил на возрождение Южного речного вокзала, который более 25 лет назад выпал из общественного пространства Москвы.

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