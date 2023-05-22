Собянин рассказал о сроках завершения благоустройства Южного речного вокзала в Москве

Работы по благоустройству Южного речного вокзала в Москве планируется завершить к сентябрю 2023 года. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Южный речной вокзал был открыт после реконструкции в апреле. Собянин напомнил, что к началу навигации на Москве-реке привели в порядок часть набережной и пространство перед зданием вокзала, а также очистили швартовою зону от накопившегося ила и углубили дно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В ходе второго этапа его благоустройства оборудуют пять причальных зон для прогулочных и круизных судов, для посадки пассажиров установят еще три павильона, пишет РИАМО.

Помимо этого, будет завершено обновление набережной и организовано комфортное общественное пространство на территории вокзала. В ходе благоустройства специалисты установят ограждения и дополнительные современные фонари, поставят более 30 информационных стел и оборудование для информирования пассажиров о прибытии и отправлении судов, отмечает «Москва 24». Кроме того, проведут озеленение территории и установят дополнительные лавочки, проложат свыше 4 км кабельной канализации, куда спрячут воздушные ЛЭП, а также более 60 км дополнительной ливневой канализации, сообщает телеканал «360».

11 мая Сергей Собянин сообщил, что с момента открытия после реконструкции Южного речного вокзала в Москве его посетили уже 22 тыс. человек. По его словам, Южный речной вокзал становится новой точкой притяжения москвичей. За весь сезон навигации он сможет принять 300 тыс. посетителей.