Реклама
Прямой эфир
Мир
Более миллиона человек проголосовали за рубежом на выборах президента Турции
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Калифорнии
Общество
Корреспондент «Известий» показал последствия покушения на мэра Новой Каховки
Мир
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех человек стартовала к МКС
Мир
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Спорт
Теннисист Медведев победил датчанина Руне в финале «Мастерса» в Риме
Мир
Российско-китайские консультации по безопасности состоятся в Москве 22 мая
Происшествия
В Ленинградской области пара похитила малолетнюю дочь своих знакомых
Мир
Глава минфина Йеллен назвала предельный срок платежеспособности США
Общество
Синоптик предрек выпадение трети месячной нормы осадков в Москве в ближайшие дни
Общество
Очевидцы поделились кадрами столпа черного дыма над Санкт-Петербургом
Мир
В Белоруссии сообщили о следовании указаниям МАГАТЭ при строительстве БелАЭС
Мир
Хакерская группа «Джокер ДНР» сообщила о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного

Собянин рассказал о сроках завершения благоустройства Южного речного вокзала в Москве

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работы по благоустройству Южного речного вокзала в Москве планируется завершить к сентябрю 2023 года. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Южный речной вокзал был открыт после реконструкции в апреле. Собянин напомнил, что к началу навигации на Москве-реке привели в порядок часть набережной и пространство перед зданием вокзала, а также очистили швартовою зону от накопившегося ила и углубили дно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В ходе второго этапа его благоустройства оборудуют пять причальных зон для прогулочных и круизных судов, для посадки пассажиров установят еще три павильона, пишет РИАМО.

Помимо этого, будет завершено обновление набережной и организовано комфортное общественное пространство на территории вокзала. В ходе благоустройства специалисты установят ограждения и дополнительные современные фонари, поставят более 30 информационных стел и оборудование для информирования пассажиров о прибытии и отправлении судов, отмечает «Москва 24». Кроме того, проведут озеленение территории и установят дополнительные лавочки, проложат свыше 4 км кабельной канализации, куда спрячут воздушные ЛЭП, а также более 60 км дополнительной ливневой канализации, сообщает телеканал «360».

11 мая Сергей Собянин сообщил, что с момента открытия после реконструкции Южного речного вокзала в Москве его посетили уже 22 тыс. человек. По его словам, Южный речной вокзал становится новой точкой притяжения москвичей. За весь сезон навигации он сможет принять 300 тыс. посетителей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023