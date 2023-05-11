Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале

С момента открытия после реконструкции Южного речного вокзала в Москве его посетили уже 22 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, Южный речной вокзал становится новой точкой притяжения москвичей. За весь сезон навигации он сможет принять 300 тыс. посетителей, пишет РИАМО.

От Южного речного вокзала будут ходить круизные суда в 30 российских городов, пишет сайт kp.ru. Кроме того, через него будут проходить прогулочные маршруты по Москве-реке. Предстоящей осенью там планируют запустить электрические речные трамваи.

Собянин отметил, что территорию и набережную возле речного вокзала благоустроили и создали там прогулочную среду, пишет НСН. В здании вокзала обустроили пространство под экспозицию Музея транспорта Москвы, уточняет сайт aif.ru. Кроме того, на крыше для горожан работает смотровая площадка с шезлонгами и видом на Москву-реку, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Южный речной вокзал Москвы был открыт после реставрации 28 апреля. В ходе работ специалисты отреставрировали само здание, очистили акваторию, создали набережную, пешеходные маршруты и благоустроили территорию, пишет «Москва 24».

О планирующемся открытии Южного речного вокзала в декабре заявлял заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в частности, на речном вокзале откроют библиотеку с электронными книгами и ресторан с верандой.