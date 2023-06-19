В зоне развития

Только по итогам 2023 года в особой экономической зоне «Технополис Москва» планируется запустить более 30 высокотехнологичных предприятий. Для развития инновационных компаний Москва — максимально привлекательный город в стране, уверены эксперты.

Промышленная инфраструктура в столице

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичная индустриализация сегодня — это чистые, инновационные и компактные предприятия, не требующие огромных территорий. В городе сформирована полноценная экосистема поддержки высокотехнологичных производственных компаний, одним из ключевых элементов которой является особая экономическая зона «Технополис Москва».

«Для комфортного взаимодействия московских предприятий и наращивания объемов производства в столице развивается кластеризация — в прошлом году на базе столичной особой экономической зоны создано три отраслевых кластера: фармацевтический, электромобилестроения, а также фотоники и микроэлектроники. Они объединили свыше 100 ведущих производителей. Ключевым элементом экосистемы стал федеральный центр беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднёво», который в 2023 году вошел в состав особой экономической зоны столицы», — сообщил Сергей Собянин.

Москва развивает ОЭЗ «Технополис Москва» с 2016 года. На площадках особой экономической зоны создается инфраструктура для промышленных предприятий, общая площадь производственных помещений ОЭЗ на данный момент составляет 1 млн кв. м. Об этом рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

ОЭЗ активно развивается: только по итогам этого года планируется запустить свыше 30 новых предприятий. Среди них производители автомобильных мультимедийных устройств, медицинского оборудования, лекарств, высокотехнологического оборудования.

Там уточнили, что сейчас в периметр особой зоны входит шесть производственных площадок: они расположены в Печатниках, Зеленограде и Косино-Ухтомском районе. Речь идет о таких площадках, как «Миэт», «Микрон», «Ангстрем», «Алабушево», «Печатники» и «Руднёво». На площадках ОЭЗ уже работает более 200 предприятий, из них порядка 90 высокотехнологичных компаний являются резидентами — их суммарный объем инвестиций уже превышает 125 млрд руб­лей. Сейчас на этих площадках трудится свыше 13,5 тыс. человек.

На этой территории резидентов освободили на десять лет от имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка сбора на прибыль для них составляет всего 2%. Плюс действует режим свободной таможенной зоны. Более того, если предприятие не арендует готовое помещение, а строит производство с нуля, после завершения строительства владелец объекта может выкупить у города арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой стоимости.

«На протяжении нескольких лет столичная ОЭЗ — лидер международных и национальных отраслевых рейтингов. Так, два года подряд «Технополис Москва» становился лидером национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России плюс занимал первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон и индустриальных парков по версии аналитического центра «Эксперт», — подчеркнули в департаменте.

Высокие гости

В апреле 2023 года в состав «Технополиса Москва» вошла площадка «Руднёво» — это индустриальный парк, расположенный на востоке города недалеко от станций метро «Некрасовка» и «Лухмановская».

«Руднёво» возвели для размещения критически важных для столицы и страны производств, сейчас там построено 18 корпусов общей площадью 120 тыс. кв. м. Столичные власти планируют, что в будущем этот парк станет самым крупным в России: через три года здесь возведут около 1 млн кв. м, а предприятия «Руднёво» обеспечат до 20 тыс. рабочих мест.

— «Руднёво» станет крупнейшей в стране индустриальной площадкой, — пообещал мэр столицы Сергей Собянин главе государства Владимиру Путину, который в апреле посетил этот индустриальный парк. Чиновник напомнил, что строительные работы в «Руднёво» начались в конце 2020 года.

«Я уверен, что всё будет сделано. Это действительно новая Москва. Это другая новая Москва. Это индустриальное лицо Москвы», — подчеркнул Владимир Путин.

На территории индустриального парка уже расположились производители беспилотных авиационных систем, банкоматов, различного промышленного оборудования. Также в ближайшее время планируется запустить производство медизделий.

Беспилотники из «Руднёво»

На территории парка «Руднёво» расположился федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС). В ближайшие годы там создадут полноценную научно-производственную экосистему, которая обеспечит полный цикл разработки, испытаний, сертификации и серийного выпуска различных видов беспилотной техники.

Для этой работы вблизи индустриального парка появится особая зона свободных полетов площадью более 100 га и до 500 м высотой — испытательный полигон для тестирования беспилотных летательных аппаратов. Более того, здесь будут функционировать лабораторно-исследовательский центр, на базе которого проведут аэродинамические и цифровые испытания технологий беспилотников, учебно-методический центр, где будут готовить высококвалифицированных специалистов, и так далее.

Территория для фармы, авто и электроники

В «Технополисе Москва» сформировали три кластера: фармацевтический, электромобилестроения, а также фотоники и микроэлектроники.

Владимир Путин, выступая на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме, отмечал:

«Россия обладает кадровыми, научными, технологическими заделами для освоения продукции, которая сейчас особенно востребована, включая бытовую и строительную технику, промышленное и сервисное оборудование. Задача сегодняшнего дня в том, чтобы нарастить мощности, в сжатые сроки наладить необходимые линии. И один из ключевых вопросов — это комфортные условия для работы предприятий, а также наличие подготовленных производственных площадок».

Согласно планам, только фармацевтический кластер к 2027 году наладит выпуск 128 международных непатентованных наименований (уникальное название активного ингредиента). Причем большую часть из них ранее не производили в России. Это сможет закрыть порядка 80% потребности в онкологических препаратах.

Кластер электромобилестроения должен стать центром производства легковых и грузовых таких автомобилей, а также спецтехники и аккумуляторных батарей. Он уже объединил более 45 производителей. По мнению экспертов, в РФ нет площадок, которые могли бы соперничать с «Технополисом Москва». Это подтверждают и рейтинги. Так, например, недавно ОЭЗ Москвы в третий раз подряд возглавила рейтинг индустриальных парков и особых экономических зон.

Москву можно назвать центром высокотехнологичной промышленности в РФ, уверен председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. На территории города достаточно много промышленных площадок, столица нацелена на их развитие, ни один регион не может похвастаться таким количеством инновационных центров, заметил он. Индустриальные центры притягивают к себе мощных специалистов, научные кадры, которые занимаются разработками проектов, то есть в городе сформировано сильное интеллектуальное и профессиональное ядро. Всё это вкупе позволяет мегаполису быть лидером именно в этой сфере, заключил он.