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В Совфеде назвали Зеленского инструментом «англо-американцев»

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Фото: Doug Mills/Pool via REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский является инструментом Соединенных Штатов и Великобритании в их стремлении к мировому господству, заявила во вторник, 8 августа, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Зеленский, так же как и [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили, является всего лишь инструментом в большой геополитической операции, направленной на захват мирового господства англоа-мериканцам», — сказала она в беседе с RT.

Ковитиди подчеркнула, что президент Украины будет отправлен «на свалку истории», когда США и Лондон перестанут в нем нуждаться.

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Ранее в этот день на схожесть политической карьеры Зеленского и Саакашвили указал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что на Западе устали от Зеленского, а его неблагодарность стала доминантой европейской политики, о чем открыто говорят в Великобритании и Польше.

2 августа, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что к людям на Западе начало приходить осознание реального положения дел на Украине. Он подчеркнул, что Зеленский и украинская власть пошли по принципу открытого хамства в отношении своих западных союзников, поэтому эскалация между ними будет продолжать расти.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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