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В Госдуме предрекли Зеленскому судьбу Саакашвили

Володин: Зеленский повторит судьбу Саакашвили
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президента Украины Владимира Зеленского ждет та же судьба, что и бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом 8 августа заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский — следующий. Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. То же самое ждет Зеленского», — написал он в Telegram.

Володин заявил, что на Западе устали от Зеленского, а его неблагодарность стала доминантой европейской политики, о чем открыто заявляют на официальном уровне в Великобритании и Польше.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

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После задержания у Саакашвили начались проблемы со здоровьем. 2 июля он, находясь в больнице, принял участие в судебном заседании по видеосвязи, появившись сильно исхудавшим. Для подтверждения своего плохого самочувствия он даже поднял рубашку на камеру, сказав, что продолжает терять вес.

Мнения врачей на тему состояния политика довольно разнятся. Например, 17 июня клинический директор клиники «Вивамеди», где с мая 2022 года пребывает бывший лидер, Зураб Чхаидзе заявил, что здоровье осужденного экс-президента улучшилось. Однако американские врачи, нанятые семьей Саакашвили, якобы обнаружили у него несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами.

Специалисты из Грузии этого не подтверждают. Они заявляют, что потеря веса Саакашвили происходит из-за того, что он отказывается от полноценного питания и приема необходимых препаратов. Польские врачи 15 июля не выявили признаков отравления в анализах Саакашвили.

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