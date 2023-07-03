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Исхудавший Саакашвили принял участие в судебном заседании по видеосвязи

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Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в больнице, принял участие в судебном заседании по видеосвязи, о чем в воскресенье, 3 июля, написали «Мтавари Архи».

Телеканал опубликовал соответствующие кадры, на которых можно заметить сильно исхудавшего экс-президента. Чтобы продемонстрировать свое состояние, он задрал рубашку, заявив, что продолжает худеть, пишет «Газета.Ru». Однако Саакашвили добавил, что несмотря на физическую слабость, он остается свежим и хладнокровнным.

В Тбилисском городском суде прошло слушание по делу Саакашвили о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года. Он был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».На заседании он заявил, что считает себя невиновным по этому и другим возбужденным против него уголовным делам.

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Мнения врачей на тему состояния политика разнятся. Так, 17 июня, клинический директор клиники «Вивамеди», где с мая 2022 года пребывает бывший лидер, Зураб Чхаидзе заявил, что состояние здоровья осужденного экс-президента улучшилось. Однако американские врачи, нанятые семьей Саакашвили, выявили у него несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами. Специалисты из Грузии этого не подтвердили. Последние утверждают, потеря веса Саакашвили вызвана отказом от полноценного питания и приема необходимых препаратов.

Ранее, 16 июня, Саакашвили заявил, что намерен «активно включиться в грузинскую политику параллельно с украинской», невзирая на состояние здоровья. Он также выразил желание посетить все свои судебные заседания.

Экс-президент прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави.

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