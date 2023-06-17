Состояние здоровья Саакашвили может позволить вернуть его в тюрьму после лечения

Состояние здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, сообщил клинический директор клиники «Вивамеди» Зураб Чхаидзе, где с мая 2022 года пребывает бывший лидер.

«Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Мы очень рады, что результат наших усилий на лицо. Несмотря на многочисленные несправедливые критические замечания и нападки в наш адрес. В эти дни мы видим, что его состояние улучшилось, он намного активнее, настроение лучше», — приводит слова Чхаидзе Sputnik-Грузия.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил журналистам о возвращении экс-президента из клиники в тюрьму после заключения врачей о состоянии его здоровья, напомнил «Интерфакс».

Семья Саакашвили наняла американских врачей, которые после осмотра его в клинике выявили несколько десятков заболеваний, в том числе отравление тяжелыми металлами. Грузинские врачи диагнозы не подтвердили, утверждая, что потеря веса Саакашвили вызвана отказом от полноценного питания и приема необходимых препаратов.

16 июня в соцсети Саакашвили написал, что намерен очень «активно включиться в грузинскую политику параллельно с украинской», невзирая на состояние здоровья. Он также выразил желание посетить все свои судебные заседания.

15 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что власти страны не получали запроса на экстрадицию экс-президента Михаила Саакашвили. Она добавила, что можно найти альтернативные пути помимо его помилования, например, применение электронного браслета.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в октябре 2021 года, затем был арестован и помещен в тюрьму города Рустави. Он был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику «Вивамед».

Тбилисский городской суд в феврале 2023 года отклонил ходатайство адвокатов экс-президента о его освобождении по состоянию здоровья.

Украинские власти ранее неоднократно обращались к руководству Грузии с просьбой освободить Саакашвили, так как он является гражданином Украины. Однако об экстрадиции речи не было.