МИД Украины обратился к властям Грузии с просьбой передать им Михаила Саакашвили

Киев считает негуманным обращение грузинских властей с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили и просит Тбилиси передать его Украине. Об этом 2 февраля сообщает МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михаилом Саакашвили, который содержится за решеткой в Грузии… Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине», — указано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Министерство также обратилось к международным организациям, призывая их публично встать на защиту политика.

Накануне, 1 февраля, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что обвинения в адрес властей Грузии со стороны президента Украины Владимира Зеленского в том, что Саакашвили пытают и хотят убить, являются оскорбительными.

В тот же день Саакашвили попросил, чтобы после смерти его похоронили на Украине. С таким заявлением политик выступил на судебном заседании по видеосвязи из частной тбилисской клиники «Вивамед», где проходит курс лечения.

Семья Саакашвили и независимый медцентр «Эмпатия» заявляют, что в организме политика были найдены тяжелые металлы. Например, в декабре прошлого года сообщалось, что в анализах у него обнаружили ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Однако позднее эту информацию опроверг глава медицинского департамента специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Политик также заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, избиении депутата Валерия Гелашвили и выступает в качестве фигуранта по делам о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».