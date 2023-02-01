Минюст Грузии назвал оскорбительными обвинения Зеленского в пытках Саакашвили

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 1 февраля заявил, что обвинения в адрес властей Грузии со стороны президента Украины Владимира Зеленского в том, что бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили пытают и хотят убить, являются оскорбительными.

«То, что в Грузии кого-то пытают, кто бы это ни был, кто бы не говорил, это несправедливое и оскорбительное заявление. Как раз европейские и западные стандарты подразумевают то, что все заявления, тем более сделанные лицами, занимающими высокие должности, должны быть основаны на доказательствах», — сказал Брегадзе.

По его словам, власти Грузии всегда стараются воздерживаться от комментирования оценок украинских политиков из-за происходящих на Украине событий. Однако безосновательные обвинения Зеленского в пытках для Грузии неприемлемы, отметил Брегадзе.

Ранее в этот день Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии «пытают» и стремятся «убить» находящегося в заключении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, являющегося украинским гражданином.

Также 1 февраля Саакашвили попросил, чтобы после смерти его похоронили на Украине. С таким заявлением политик обратился на судебном заседании по видеосвязи из частной тбилисской клиники «Вивамед», где проходит курс лечения. Свое выступление политик сделал на украинском языке, его речь переводила приглашенная переводчица.

11 января мать экс-президента Грузии рассказала, что ее сыну ставят новые диагнозы. Она выразила опасения, что он «в любую минуту может умереть».

Семья Саакашвили и независимый медцентр «Эмпатия» время от времени заявляют, что в организме политика находят тяжелые металлы. Например, в декабре прошлого года сообщалось, что в анализах у него обнаружили ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Однако позднее эту информацию опроверг глава медицинского департамента специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Кроме того, политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».